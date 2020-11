ΒΙΝΤΕΟ: Πήρε εξιτήριο ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα

ΠΗΓΗ: filathlos

Με τον γιατρό που ανέλαβε επιτυχημένα να «καθαρίσει» το αιμάτωμα στον εγκέφαλό του, Λεοπόλδο Λούκε να βρίσκεται στο πλάι του, ο «Ντιεγκίτο» πόζαρε χαμογελαστός, περιμένοντας το εξιτήριο που πρόκειται να πάρει μέσα στις επόμενες ώρες.

Great to see a smile on Maradona’s face after undergoing successful brain surgery. ?????? pic.twitter.com/HtmpbM4CVJ