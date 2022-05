ΒΙΝΤΕΟ - Πρίντεζης: «Το επόμενο βήμα είναι να αποσυρθώ»

«Το επόμενο βήμα στην καριέρα μου είναι να αποσυρθώ. Να ηρεμήσω για δύο χρόνια, να μείνω μακριά από τα πάντα. Δεν θα έλεγα πως είναι πρώτη προτεραιότητά μου είναι να γίνω προπονητής. Θα ήθελα να προπονήσω και να διδάξω κάποια πράγματα σε νέα παιδιά», τόνισε.

Ερωτηθείς ποιος ήταν ο καλύτερος προπονητής που είχε στην καριέρα του, απάντησε: «Θα μπορούσα να πω τον Ντούσαν Ίβκοβιτς, γιατί πετύχαμε πολλά πράγματα μαζί και τον σέβομαι πολύ. Όχι πως δεν σέβομαι τους άλλους, αλλά ο Ντούντα ήταν θρύλος».

Για την καλύτερη στιγμή του είπε πως ήταν «οι back-to-back Ευρωλίγκες το 2012 και το 2013», ενώ μίλησε για την αγάπη του στα ελληνικά καψουροτράγουδα και τα σουβλάκια.

Τέλος, για τον δυσκολότερο αντίπαλο που αντιμετώπισε, ανέφερε: «Θα μπορούσε να είναι ο Κιριλένκο. Μπορούσε να παίζει όλες τις θέσεις, στην άμυνα και την επίθεση».

