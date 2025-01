ΒΙΝΤΕΟ: Πρόκριση στην επόμενη φάση με επιβλητική εμφάνιση η Σάκκαρη - «Μου είχε λείψει αυτό το αίσθημα»

Εκεί το έργο της θα είναι σαφώς δυσκολότερο, καθώς θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Τζέσικα Πεγκούλα (Νο 7), η οποία είναι μάλιστα επικεφαλής του ταμπλό στο τουρνουά (WTA 500) της Αυστραλίας.

Μεγάλο ατού της απέναντι στην Νόσκοβα ήταν η αποτελεσματικότητα που είχε στο σερβίς της, με την Σάκκαρη να παίρνει μία νίκη ουσίας αλλά και ψυχολογίας, μία εβδομάδα πριν την έναρξη του πρώτου Grand Slam της χρονιάς, του Αυστραλιανού Όπεν (12-26 Ιανουαρίου).

“Αποφάσισα να πάρω μέρος στα προκριματικά, διότι αισθανθήκαμε ότι ήταν το σωστό. Επιστρέφοντας από τραυματισμό και μη έχοντας παίξει πολλούς αγώνες, σκέφτηκα ότι ήταν το καλύτερο που είχα να κάνω πριν το Australian Open. Κάθε ματς που παίζω, αισθάνομαι πολύ καλύτερα, οπότε αισθάνομαι… τυχερή lucky loser που έχω την ευκαιρία να παίζω και να βελτιώνω το παιχνίδι μου καθημερινά”, τόνισε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια στις δηλώσεις που έκανε στο κορτ αμέσως μετά τη νίκη της, για να συμπληρώσει:

Maria Sakkari after beating Noskova as a Lucky Loser in Adelaide

