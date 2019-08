ΒΙΝΤΕΟ: Πρόωρος αποκλεισμός για Τσιτσιπά στο Rogers Cup

ΠΗΓΗ: filathlos

Στο δεύτερο ο Τσιτσιπάς εμφανίστηκε βελτιωμένος, προηγήθηκε γρήγορα με 3-0 με τον Χουρκάς να παίρνει έκτοτε μόνο τα game που σέρβιρε κι έτσι ήρθε εύκολα το 6-3 και το 1-1.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ όλα κρίθηκαν στο όγδοο game. Με το σκορ στο 4-3 υπέρ του Πολωνού, ο Τσιτσιπάς δέχθηκε break, με τον Έλληνα τενίστα να διαμαρτύρεται έντονα για έναν αμφισβητούμενο πόντο του αντιπάλου του, αλλά να μην υπάρχει δυνατότητα να κάνει challenge κι έτσι να γίνεται το 5-3. Ο Χουρκάς πήρε εύκολα το επόμενο game και με 2-1 προκρίθηκε στον επόμενο γύρο.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Χουρκάς μετά από 3 ήττες από τον Τσιτσιπά μέσα σε διάστημα 10 μηνών, ενώ με την ήττα αυτή ο Στέφανος έχει ήδη υποχωρήσει στο νούμερο 7 της κατάταξης.

Another seed falls ??@HubertHurkacz takes down last year’s finalist Stefanos Tsitsipas 6-4, 3-6, 6-3.#CoupeRogers | ??: @TennisTVpic.twitter.com/QsFHVWxJoH