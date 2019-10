ΒΙΝΤΕΟ: Στους «16» του Shanghai Masters ο Τσιτσιπάς

ΠΗΓΗ: filathlos

Ο Τσιτσιπάς έκανε ένα καλό παιχνίδι, αλλά βρήκε σθεναρή αντίσταση από τον αντίπαλό του. Παρά την υπεροχή που έδειχνε να έχει στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, ο Αλιασίμ τον ώθησε σε πολύ γεμάτα σετ, με τον Στέφανο να μένει ψύχραιμος στα πιο καθοριστικά σημεία και να κερδίζει και τα 2 tie-break.

A rivalry for the present and the future ??

???? @StefTsitsipas gets his first win over Felix Auger-Aliassime.

??: @TennisTV | #RolexShMasterspic.twitter.com/k6yjy6sHS0