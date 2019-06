ΒΙΝΤΕΟ: Τέλος εποχής για τον Τόρες!

ΠΗΓΗ: filathlos

Σε επίπεδο συλλόγων, κατέκτησε δύο πρωταθλήματα Αγγλίας με την Τσέλσι, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ένα Κύπελλο Αγγλίας, ένα Champions League με τους Λονδρέζους και δύο Europa League με την Τσέλσι και την Ατλέτικο Μαδρίτης. Με την εθνική ομάδα της Ισπανίας κατέκτησε δύο Euro και ένα Mundial.

Δείτε το μήνυμα της αποχώρησης του Τόρες

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu