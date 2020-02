ΒΙΝΤΕΟ - Θανάσης: «Συνέβη αυτό που συζητούσαμε με τον Γιάννη στα 14 μας»

Πηγή: filathlos.gr

Παράλληλα, εξήγησε γιατί θεωρεί τη συγκεκριμένη κατάσταση σουρεαλιστική: «Ήταν εντελώς σουρεαλιστικό. Σκεφτείτε αυτό. Να είσαι 14 ετών, να είσαι στο δωμάτιο με τον αδερφό σου και να του λες "φαντάσου να είμαστε στην ίδια ομάδα, σε γεμάτο γήπεδο με 20.000 κόσμο και ο ένας να πασάρει στον άλλον για καλάθι". Συνέβη».

Δείτε τις δηλώσεις του:

"I really didn't know I had to sit down for introductions!" ??@Thanasis_ante43 on his first NBA start: pic.twitter.com/1D9oO0LHpO