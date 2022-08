Βίντεο της πρεσβείας των ΗΠΑ για τον αγώνα μπάσκετ Ελλάδας-Τουρκίας: «Let's go Greece, Πάμε Ελλάδα»

Βίντεο ετοίμασε η αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα στους επίσημους λογαριασμούς της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στο οποίο μία διπλωμάτης φαίνεται να παραδίδει φάκελο με μήνυμα από... ψηλά, σε συνάδελφό της διπλωμάτη. Όταν ο τελευταίος ανοίγει τον φάκελο, η υπάλληλος, στης οποίας το γραφείο υπάρχει κορνίζα με τη φανέλα του Αντετοκούνμπο στους Μπακς, του τονίζει πως «θα πρέπει να γνωρίζεις πως εμείς ως διπλωμάτες, δεν μπορούμε να επιλέγουμε... πλευρά».

All eyes are on @Giannis_An34 tonight. Let's go Greece! Πάμε Ελλάς ?????? @HellenicBF#acropolistournament#Greekbasketballpic.twitter.com/BNlGITIfDi