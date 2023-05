ΒΙΝΤΕΟ: Το επεισόδιο μεταξύ Γκουαρντιόλα και Ντε Μπρόινε την ώρα του αγώνα - «Πάσα, δώσε πάσα»-«Σκάσε, απλά σκάσε»

Πηγή: filathlos.gr

Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Καταλανού προπονητή των "πολιτών", ο οποίος, όντας φανερά οργισμένος, φώναξε στον Βέλγο μέσο: "Πάσα, δώσε πάσα". Κι ο Ντε Μπρόινε απάντησε εκνευρισμένος: "Σκάσε, απλά σκάσε".

Pep “Pass the ball!, Pass the ball!”

Παρά την ένταση στην συγκεκριμένη φάση, οι δύο τους αγκαλιάστηκαν μόλις ο ποδοσφαιριστής έδωσε την θέση του στον Φόντεν στο 84ο λεπτό.

The entire Etihad sings Kevin De Bruyne's name as he comes off the pitch.

A huge embrace from Pep Guardiola.

What a performance over two legs from Man City's engine ?? pic.twitter.com/9SXjSGOPkm