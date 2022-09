ΒΙΝΤΕΟ: Το σόου του MVP Γιάννη απέναντι στην Κροατία - To μήνυμα για τη συνέχεια

Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το 1-0 της Εθνικής και τη συνέχεια (ΦΩΤΟ)

Ο Γιάννης μετά τη νίκη της Ελλάδας επί της Κροατίας και την εξαιρετική του εμφάνιση έκανε ανάρτηση στα social media μέσω της οποίας εμφανίστηκε προσγειωμένος για τη συνέχεια στον θεσμό.

«Το πρώτο βήμα ενός ταξιδιού…», ανέφερε ο ηγέτης ο Μιλγουόκι Μπακς μετά το 89-85 επί της Κροατίας.

The first step of the journey ??????? pic.twitter.com/GbkRcewvOE