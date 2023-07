ΒΙΝΤΕΟ: Το σχόλιο του προπονητή των Μιλγουόκι Μπακς για την επέμβαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η κατάστασή του «Greek Freak» παραμένει άγνωστη πάντως, με τον GM των Μπακς Τζον Χορστ να αναφέρει πως ακόμη δεν έχει παρθεί κάποια απόφαση όσον αφορά τη συμμετοχή του στο Μουντομπάσκετ. Ο προπονητής της ομάδας του Μιλγουόκι, Έιντριαν Γκρίφιν, από την πλευρά του, επεσήμανε και ο ίδιος το γεγονός πως η επέμβαση του Γιάννη πήγε καλά, χωρίς να μας κάνει... σοφότερους όσον αφορά το Παγκόσμιο.

«Έπρεπε να κάνει μια επέμβαση στο αριστερό του γόνατο και πήγε πολύ καλά. Τα πάντα κύλησαν όπως ακριβώς τα είχαμε σχεδιάσει. Τον περιμένουμε πίσω και έτοιμο για το training camp», ανέφερε συγκεκριμένα ο Αμερικανός τεχνικός για τον Γιάννη.

Coach Griffin provides an update on Giannis: pic.twitter.com/RHEQBeByIl