«Μπλόκο» της Άρσεναλ στο «Σίτι Γκράουντ» - Real.gr

Η Νότιγχαμ έβαλε «στοπ» στην Άρσεναλ, την οποία υποχρέωσε σε «λευκή» ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής στην Πρέμιερ Λιγκ.

Μετά την ήττα της Σίτι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (2-0) νωρίτερα το Σάββατο, οι «κανονιέρηδες» είχαν την ευκαιρία να διευρύνουν το προβάδισμά τους στην κορυφή, απέναντι σε μια ομάδα η οποία προερχόταν από έναν απροσδόκητο αποκλεισμό στον τρίτο γύρο του FA Cup από τη Ρέξαμ, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Παρά την κυριαρχία στην κατοχή, οι παίκτες του Μίκελ Αρτέτα ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο χωρίς ούτε ένα σουτ προς την εστία, σε 8 προσπάθειες, με τον Γκάμπριελ Μαρτινέλι να χάνει μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ λίγο πριν το ημίωρο (29ο λεπτό).

Μετά την ανάπαυλα, ο Ματζ Σελς έκανε μια φανταστική απόκρουση σε κεφαλιά του Σάκα για να κρατήσει τις δύο ομάδες ισόπαλες (65ο λεπτό). Ανώτερη από τους αντιπάλους της, η Άρσεναλ τελικά δεν μπόρεσε να διασπάσει την άμυνα της ομάδας του Σον Ντάις.

Οι Λονδρέζοι εξακολουθούν να έχουν ένα προβάδισμα επτά βαθμών στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έναντι της Σίτι (2η) και της Άστον Βίλα (3η), η οποία υποδέχεται την Έβερτον την Κυριακή. Για τη Φόρεστ ήταν ένας χρυσός βαθμός στην προσπάθεια να αποφύγει τον υποβιβασμό, έχοντας πλέον πέντε βαθμούς διαφορά από τη Γουέστ Χαμ, η νίκησε την Τότεναμ.