«Βόμβα» από τη 17χρονη Αντρέεβα: Απέκλεισε τη Σαμπαλένκα και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός - Βίντεο

Μάλιστα, η Αντρέεβα για να φτάσει στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή καθώς έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6(5), αλλά κατάφερε να πάρει τα δύο επόμενα με 6-4, 6-4 μετά από 2,5 ώρες και σε ηλικία 17 ετών και 37 να γίνει η παίκτρια με τη μικρότερη ηλικία που θα βρεθεί στα ημιτελικά του Ρολάν Γκαρός, μετά την Μαρτίνα Χίνγκινς το 1997.

Η Αντρέεβα, η οποία πήρε και τη ρεβάνς από τη Σαμπαλένκα για τον αποκλεισμό της αδερφή της, Έρικα στην πρεμιέρα του τουρνουά, τελειώνοντας τον αγώνα με 4 άσους και 7 διπλά λάθη. Δσκολεύτηκε στα περασμένα πρώτα service (49%), κερδίζοντας το 57% των πόντων (26/46) και το 49% στο δεύτερο (23/47) σημείωσε 3 περισσότερους winners από τη Σαμπαλένκα (43-40), ενώ υπέπεσε σε 26 αβίαστα λάθη έναντι 41 της Λευκορωσίδας.

Στην τετράδα θα αντιμετωπίσει την Τζάσμιν Παολίνι που νωρίτερα κέρδισε την Έλενα Ριμπάκινα και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της σε τετράδα Grand Slam.

Finding the angles ??@andreeva_mirra earns Shot of the Day with this light touch!#RolandGarrospic.twitter.com/e5iGlBFFNa