«Βόμβα» Σαλάχ: «Είναι οι τελευταίοι έξι μήνες μου στη Λίβερπουλ»

Εξηγώντας ακολούθως πως δεν έχει σημειωθεί η παραμικρή πρόοδος στις συζητήσεις του με τη διοίκηση των «reds» γύρω απ’ την επέκταση της συνεργασίας τους και πως ο ίδιος θα ήθελε να φύγει έχοντας πετύχει κάτι σπουδαίο για τη Λίβερπουλ.

«Το πρώτο πράγμα που υπάρχει στη λίστα είναι να κερδίσουμε την Premier League με τη Λίβερπουλ. Μάλλον επειδή δεν πανηγυρίσαμε αυτό που κερδίσαμε με τον τρόπο που θέλαμε» τόνισε αρχικά ο Σαλάχ και πρόσθεσε με περισσή ειλικρίνεια: «Είναι η τελευταία μου σεζόν στον σύλλογο, οπότε θέλω να κάνω κάτι ξεχωριστό για την πόλη του Λίβερπουλ».

Ερωτηθείς για το αν πράγματι πιστεύει ότι αυτή θα είναι η τελευταία του σεζόν στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ ο Αιγύπτιος άσος απάντησε: «Μέχρι στιγμής, ναι. Είναι οι τελευταίοι έξι μήνες. Δεν υπάρχει καμία πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Είμαστε πολύ μακριά από οποιαδήποτε πρόοδο. Οπότε, πρέπει να περιμένουμε και να δούμε.

Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι, αν αυτό είναι όντως το τελευταίο μου εξάμηνο, τι θα θέλατε να δείτε στο μέλλον. Θέλετε να κοιτάτε πίσω και να λέτε ότι ανησυχούσα ή αγχώθηκα για το συμβόλαιο; Ή μήπως θα θέλετε να λέτε ότι είχα μια απίστευτη σεζόν; Αν ποτέ νιώσω αποπροσανατολισμένος, απλά θα υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι θέλω να κοιτάζω πίσω στο παρελθόν και να λέω ότι είχα μια απίστευτη σεζόν. Αυτό θέλω να κάνω…»

