«Βόμβα» στο Australian Open: Αποκλείστηκε η Σβιάτεκ

Η Νόσκοβα έγινε η πρώτη έφηβη που νίκησε τον κορυφαίο παίκτη στο Australian Open από τότε που η Αμελί Μορέσμο ανέτρεψε τη Λίντσεϊ Ντάβενπορτ το 1999.

«Είμαι άφωνη, ήξερα ότι θα ήταν ένας καταπληκτικός αγώνας με το νούμερο ένα του κόσμου και μία τέτοια παίκτρια, αλλά δεν πίστευα ότι θα κατέληγε έτσι», είπε η Νόσκοβα.

Η συγκινημένη 19χρονη έσκυψε στο πάτωμα και έβαλε τα χέρια της στο πρόσωπό της και έβαλε το κεφάλι της στην πετσέτα της αργότερα και έκλαψε.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που πέρασα από αυτόν τον γύρο», πρόσθεσε.

«Έτρεμα λίγο», είπε η Νόσκοβα πριν το σερβίς για τη νίκη. «Δεν πέτυχα δύο πρώτα σερβίς, κάτι που δεν ήταν το καλύτερο ξεκίνημα για μένα, αλλά έβγαλα έναν άσο».

Πριν από την Σβιάτεκ, δύο άλλοι παίκτριες από το τοπ-5 αποκλείστηκαν πρόωρα στη Μελβούρνη: η Έλενα Ριμπάκινα, Νο.3 του κόσμου και η Τζέσικα Πεγκούλα, Νο. 5 του κόσμου, στον δεύτερο γύρο. Η Νόσκοβα, που παίζει το πρώτο της Australian Open, θα αντιμετωπίσει την Ουκρανή Ελίνα Σβιτόλινα (23η) ή την Ελβετίδα Βικτόρια Γκόλαμπιτς (85η) για μια θέση στα προημιτελικά.

