Βραζιλία: Απέχθεια για ποδοσφαιριστή που κλώτσησε στο κεφάλι πεσμένο αντίπαλο του-ΒΙΝΤΕΟ

Τελικά, τόσο εκείνος, όσο κι ο Γκαμπριέλ Πιρές της Άλτος είδαν την κόκκινη κάρτα. Τον ποδοσφαιριστή της Ρέμο, βέβαια, τον περιμένει και βαριά «καμπάνα» για την απαράδεκτη κίνηση του. Για την ιστορία η Ρέμο νίκησε με 3-1 την Άλτος, η οποία βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Pelo Brasileirão da Série C, Paulinho Curuá, do Remo, deu um chute na cabeça de Guilherme Pires do Altos. O árbitro acabou expulsando Curuá e Gabriel Pires, que acabou entrando na confusão para defender seu companheiro de time.

