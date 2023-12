Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής χτυπήθηκε από κεραυνό σε αγώνα και σκοτώθηκε

Το περιστατικό συνέβη στο ματς μεταξύ της Σάντο Αντόνιο ντα Πλατίνα και της Ουνιάο Τζαπιρένσε ντε Τζαπίρα, για την πρώτη φάση του Περιφερειακού Κυπέλλου Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου Βραζιλίας.

Lightning strikes around 4 players on the field during a football match in Santo Antτnio da Platina, #Brazil today. The condition of the victims is not yet known. ????pic.twitter.com/3lvdwpvPhe