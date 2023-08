Βρετανία: Συμμορία επιτέθηκε στον αρχηγό της Νιούκαστλ Τζαμάλ Λασέλς και τον αδερφό του - Τους απείλησαν με όπλο - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Λασέλς αντέδρασε εκείνη τη στιγμή σπρώχνοντας έναν άγνωστο και τότε είδε 6 – 8 άτομα να τους περικυκλώνουν. Τα πράγματα πήγαν να ξεφύγουν καθώς η ομάδα τραμπούκων απείλησε να τους πυροβολήσει.

Οπως φαίνεαι και στο βίντεο, ο αρχηγός της Νιούκαστλ αντέδρασε και κατάφερε μάλιστα να ξαπλώσει στο έδαφος έναν από τους άνδρες πριν τελικά έρθει η αστυνομία.

Η Νιούκαστλ ενημερώθηκε για το περιστατικό και θα διαχειριστεί εσωτερικά το ζήτημα που αφορά τον βετεράνο κάπτεν της, ο οποίος στο παρελθόν έχει εμπλακεί σε επεισόδια κι εντός των αποδυτηρίων των Magpies.

Jamaal Lascelles caught up in a fight outside The Mile Castle Wetherspoons as gang ‘threaten to shoot’ him and his brother.

Now confirmed by @CraigHope_DM#NUFCpic.twitter.com/W2I7CYrbTB