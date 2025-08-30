Bundesliga: 2 στα 2 η Άιντραχτ, «αυτοκτόνησε» η Λεβερκούζεν - Real.gr

«Μηχανή» των... γκολ μπορεί ν' χαρακτηρίσει κανείς την Άιντραχτ Φρανκφούρτης στο ξεκίνημα της εφετινής Bundesliga.

Μετά το 4-1 επί της Βέρντερ στην πρεμιέρα, σήμερα έστησε νέο «πάρτι» εκτός έδρας και με 3-1 επί της Χοφενχάιμ έκανε το 2Χ2 στο πρωτάθλημα και φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μετά τις ήττες που γνώρισαν στην πρεμιέρα, Λειψία και Στουτγκάρδη «άνοιξαν λογαριασμό», οι «κόκκινοι ταύροι» με 2-0 εντός επί της Χαϊντενχάιμ, που δεν έχει ακόμη βαθμό, οι «Σουβοί» επίσης εντός, με 1-0 επ/ι της Γκλάντμπαχ.

Η Στουτγκάρδη είχε τον ήρωά της στην αναμέτρηση. Ο 20χρονος Ισπανός μέσος, Σέμα Αντρές, πέρασε στο ματς στο 64′ και 15 λεπτά μετά πέτυχε το «χρυσό» γκολ με το οποίο οι «Σουηβοί» έκαναν «σεφτέ» στο πρωτάθλημα με το 1-0 επί της Γκλάντμπαχ.

Η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League, Μπάγερ Λεβερκούζεν, παρότι προηγήθηκε στη Βρέμη με 2-0 και 3-1 της Βέρντερ, στο φινάλε οι γηπεδούχοι «έσωσαν την παρτίδα» (3-3), αν και από το 63′ αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο (αποβλήθηκε ο Σταρκ).