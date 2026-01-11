Bundesliga: Μπάγερν... 8 μποφόρ - Συνέτριψε 8-1 τη Βόλφσμπουργκ - Real.gr

Quantcast
20:43, 11/01/2026
  • Η Μπάγερν Μονάχου ήταν «σαρωτική» στην 16η αγωνιστική της Bundesliga, συντρίβοντας τη Βόλφσμπουργκ με το εντυπωσιακό 8-1. Με αυτή τη νίκη, οι Βαυαροί αύξησαν τη διαφορά στους 11 βαθμούς από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο.
  • Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Μπάγερν ήταν ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έδωσε άλλες τόσες ασίστ. Οι «λύκοι» της Βόλφσμπουργκ, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στην άμυνα, έκαναν πολλά λάθη, από τα οποία προέκυψαν και δύο αυτογκόλ.
  • Νωρίτερα, η Γκλάντμπαχ νίκησε εύκολα την Άουγκσμπουργκ με 4-0, χάρη σε δύο γκολ του Ταμπάκοβιτς, και απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν χωρίς τον τιμωρημένο Δημήτρη Γιαννούλη.
Με τη νίκη αυτή οι Βαυαροί αύξησαν ξανά τη διαφορά στους 11 βαθμούς από τη δεύτερη της βαθμολογίας Ντόρτμουντ.

Η Μπάγερν Μονάχου ήταν «σαρωτική», δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Βόλφσμπουργκ, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Bundesliga, νίκησε με το εντυπωσιακό 8-1 και έκανε ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση και του φετινού τίτλου. Οι «λύκοι», που είχαν ξανά τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας τους, έκαναν πολλά λάθη, από τα δύο προέκυψαν και δύο αυτογκόλ (5′ Φίσερ – 53′ Γενζ).

Με τη νίκη αυτή οι Βαυαροί αύξησαν ξανά τη διαφορά στους 11 βαθμούς από τη δεύτερη της βαθμολογίας Ντόρτμουντ. Μεγάλος πρωταγωνιστής και σε αυτό το ματς ήταν ο Μάικλ Ολίσε, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ και έδωσε άλλες τόσες ασίστ.

Νωρίτερα, κανένα πρόβλημα για την Γκλάντμπαχ, καθώς νίκησε εύκολα, με δύο γκολ του Ταμπάκοβιτς, στην έδρα της την Άουγκσμπουργκ με 4-0 και απομακρύνθηκε από τη ζώνη του υποβιβασμού. Οι φιλοξενούμενοι αγωνίστηκαν χωρίς τον τιμωρημένο Δημήτρη Γιαννούλη και παραμένουν μια από τις ομάδες που θα παλέψουν για την παραμονή τους στην κατηγορία.

