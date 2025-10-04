Bundesliga: Η «απόλυτη» Μπάγερν «άλωσε» και τη Φρανκφούρτη (3-0) - Νέο ιστορικό ρεκόρ ο Κέιν - Real.gr

Οι «Βαυαροί» αύξησαν στο +4 τη διαφορά από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, η οποία νωρίτερα «σκόνταψε» στην έδρα της απέναντι στη Λειψία (1-1).

Με τον Λουίς Ντίας να κάνει άλλο ένα μεγάλο ματς με την φανέλα της Μπάγερν, η ομάδα του Βενσάν Κομπανί μετέτρεψε σε… υγιεινό περίπατο την αναμέτρηση της Φρανκφούρτης με αντίπαλο την Άιντραχτ, διατηρώντας το απόλυτο των νικών από την έναρξη της περιόδου.

Οι «Βαυαροί» με δύο γκολ και ασίστ (σκόραρε ξανά ο Κέιν) του Κολομβιανού εξτρέμ πέρασαν με «διπλό» από την «Ντόιτσε Μπανκ Παρκ» (3-0) κι αύξησαν στο +4 τη διαφορά από τη δεύτερη Ντόρτμουντ, η οποία νωρίτερα «σκόνταψε» στην έδρα της απέναντι στη Λειψία (1-1).

Η «σεμνή τελετή» στο γήπεδο της Άιντραχτ είχε επί της ουσίας τελειώσει πριν τη συμπλήρωση του ημιώρου, με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν δύο φορές (ο Ντίας άνοιξε το σκορ στο 14ο δευτερόλεπτο στο πιο γρήγορο γκολ του πρωταθλήματος έως τώρα) κι από κει και πέρα με σωστή διαχείριση να φτάνουν άνετα στο 6Χ6 στο ξεκίνημα της Bundesliga.

Ιστορικό γκολ για τον Χάρι Κέιν, καθώς έγινε ο πρώτος στα χρονικά του γερμανικού πρωταθλήματος που σκοράρει 11 τέρματα στις πρώτες έξι αγωνιστικές της σεζόν.

ΑΠΕ-ΜΠΕ