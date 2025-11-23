Bundesliga: Μεγάλο «διπλό» της Ουνιόν στο Αμβούργο - Real.gr

Quantcast
23:30, 23/11/2025
Μεγάλη νίκη πέτυχε η Ουνιόν στο Αμβούργο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής στην Bundesliga, επικρατώντας της Ζανκτ Πάουλι με 1-0, χάρη στο γκολ του Ράνι Κεντίρα στο 44ο λεπτό.

Για τους γηπεδούχους δεν αγωνίστηκε ο Μανώλης Σάλιακας, ο οποίος ήταν λόγω τραυματισμού εκτός αποστολής.

Νωρίτερα, η Λειψία δυσκολεύτηκε στην αρχή, αλλά στην επανάληψη κυριάρχησε απόλυτα και νίκησε τη μαχητική Βέρντερ Βρέμης με 2-0 και πλησίασε την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου ξανά στους έξι βαθμούς. Τα γκολ των «ταύρων» σημείωσαν οι Ουεντραόγκο (63′) και Σλάγκερ (80′).

