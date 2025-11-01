Bundesliga: Μια ακόμη νίκη για την ασταμάτητη Μπάγερν (3-0 την Λεβερκούζεν) - Real.gr

Η -κάτοχος του τίτλου και πρωτοπόρος- Μπάγερν Μονάχου υποδέχθηκε στην “Alianz Arena” τη Λεβερκούζεν, για την 9η αγωνιστική στην Bundesliga, και δεν είχε κανένα πρόβλημα να πάρει εύκολα τη νίκη με 3-0, κάνοντας το 9Χ9 από την αρχή της σεζόν. Εκτός από τη νίκη και την εδραίωση στην κορυφή της βαθμολογίας οι Βαυαροί πήραν και ψυχολογική «ώθηση» ενόψει της αναμέτρησης με την -πρωταθλήτρια Ευρώπης- Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι για τη league phase του Champions League που ακολουθεί (4/11).

Νωρίτερα, η Λειψία κατάφερε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της Στουτγκάρδης στην έδρα της με 3-1 και να επιστρέψει στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Μπάγερν Μονάχου και άλλους τόσους πάνω από τη Ντόρτμουντ.

Στο μεταξύ η Γκλάντμπαχ στην καλύτερη φετινή της εμφάνιση διέλυσε μέσα στο Αμβούργο την Ζανκτ Πάουλι, που είχε ξανά τον Μανώλη Σάλιακα στη βασική της ενδεκάδα, με 4-0 και ξέφυγε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας.

Τέλος, η Αϊντραχτ Φρανκφούρτης άφησε δύο βαθμούς στην έδρα της Χάιντενχαμ (1-1) και έμεινε δέκα βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας.