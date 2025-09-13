Bundesliga: «Θρίλερ» χωρίς νικητή στο Βόλφσμπουργκ-Κολονία, «καθάρισε» πριν τη Γιουβέντους η Ντόρτμουντ - Real.gr

Τη δεύτερη σερί νίκη της στη Bundesliga πέτυχε η Ντόρτμουντ και πρώτη εκτός έδρας μετά το 3-3 της πρεμιέρας με τη Ζανκτ Πάουλι στο Αμβούργο.

Η ομάδα του Κόβατς μπήκε με το… δεξί μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω των εθνικών ομάδων και με δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο έκανε διαχείριση στο δεύτερο ενόψει και της πρεμιέρας της League Phase του Champions League με τη Γιουβέντους στο Τορίνο (16/9).

Από κει και πέρα στο κυρίως «μενού» της 3ης αγωνιστικής αξίζει να σημειωθεί ότι δύο από τους πέντε γηπεδούχους πανηγύρισαν και, μάλιστα, με ανατροπή. Η Βόλφσμπουργκ, του βασικού κι αναντικατάστατου σε ένα ακόμη ματς, Κουλιεράκη, αναδείχθηκλε ισόπαλη, 3-3, με την Κολονία σε ματς που άλλαξε το σκορ τρεις φορές στις καθυστερήσεις, ενώ η Φράιμπουργκ «έσπασε το ρόδι» με τρία γκολ γκολ στο τελετυταίο δεκάλεπτο επί της Στουτγκάρδης (3-1).

Ξεχώρισε ακόμη το «χορταστικό» 4-2 της Χοφενχάιμ στο Βερολίνο επί της Ουνιόν, ενώ με «διπλό» έφυγε η Λειψία (1-0) από την έδρα της Μάιντς, που ακόμη δεν έχει γευτεί την χαρά της νίκης.