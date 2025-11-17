Χάαλαντ: Μου έπιανε τον κ@@@ ο Μαντσίνι και τους έβαλα δύο γκολ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Νορβηγία εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την επιστροφή της σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου για πρώτη φορά μετά το 1998 και το πέτυχε με εντυπωσιακό τρόπο. Με φοβερή ανατροπή και ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ οι Σκανδιναβοί θριάμβευσαν στο Μιλάνο υποτάσσοντας με 4-1 την Ιταλία.

Ο Νορβηγός επιθετικός πανηγύρισε τη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής ομάδας η οποία επιστρέφει μετά από 28 χρόνια σε Μουντιάλ, αλλά παράλληλα αποκάλυψε και το λόγο για τον οποίο ήρθε σε έντονο διαπληκτισμό με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι. Σκοράροντας δύο γκολ, ο έφτασε στα 16 στα προκριματικά και συνολικά έχει σκοράρει πλέον 55 φορές σε 48 συμμετοχές με την Εθνική Νορβηγίας. Στις τοποθετήσεις του ο Χάαλαντ αποκάλυψε μάλιστα πως οι πράξεις του κεντρικού αμυντικού της Ρόμα αποτέλεσαν τρόπον τινά και έξτρα κίνητρο για τον ίδιο, ώστε να σκοράρει και να πάρει η Νορβηγία το μεγάλο διπλό στο Μιλάνο:

«Στο 1-1 άρχισε να μου πιάνει τον κ@@ο και σκέφτηκα «τι κάνεις ρε φίλε;».

Μετά εκνευρίστηκα και του είπα «ευχαριστώ για το κίνητρο που μου δίνεις. Τώρα θα δεις». Έβαλα δύο γκολ, νικήσαμε με 4-1, οπότε όλα καλά. Τον ευχαριστώ πολύ», δήλωσε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι.

Haaland to TV2 after the game «Mancini was touching my ass, and I started firing myself up. I told him thanks for the free motivation, let’s fucking have it – then I scored 2 goals and we won 1-4 so thanks to him» ☠️🤣 https://t.co/mw9KBfcEDn — NorwayFoot (@NorwayFoot) November 16, 2025

Με πληροφορίες από filathlos.gr