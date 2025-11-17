Χάαλαντ: Μου έπιανε τον κ@@@ ο Μαντσίνι και τους έβαλα δύο γκολ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Νορβηγός επιθετικός πανηγύρισε τη σπουδαία επιτυχία της Εθνικής ομάδας η οποία επιστρέφει μετά από 28 χρόνια σε Μουντιάλ, αλλά παράλληλα αποκάλυψε και το λόγο για τον οποίο ήρθε σε έντονο διαπληκτισμό με τον Τζιανλούκα Μαντσίνι. Σκοράροντας δύο γκολ, ο έφτασε στα 16 στα προκριματικά και συνολικά έχει σκοράρει πλέον 55 φορές σε 48 συμμετοχές με την Εθνική Νορβηγίας. Στις τοποθετήσεις του ο Χάαλαντ αποκάλυψε μάλιστα πως οι πράξεις του κεντρικού αμυντικού της Ρόμα αποτέλεσαν τρόπον τινά και έξτρα κίνητρο για τον ίδιο, ώστε να σκοράρει και να πάρει η Νορβηγία το μεγάλο διπλό στο Μιλάνο:
«Στο 1-1 άρχισε να μου πιάνει τον κ@@ο και σκέφτηκα «τι κάνεις ρε φίλε;».
Μετά εκνευρίστηκα και του είπα «ευχαριστώ για το κίνητρο που μου δίνεις. Τώρα θα δεις». Έβαλα δύο γκολ, νικήσαμε με 4-1, οπότε όλα καλά. Τον ευχαριστώ πολύ», δήλωσε ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι.
Haaland to TV2 after the game «Mancini was touching my ass, and I started firing myself up. I told him thanks for the free motivation, let’s fucking have it – then I scored 2 goals and we won 1-4 so thanks to him» ☠️🤣 https://t.co/mw9KBfcEDn
