«Χάλκινη» η Ελλάδα στο Εurobasket: Η συγκίνηση του Γιάννη, το πάρτι στα αποδυτήρια - ΒΙΝΤΕΟ-ΦΩΤΟ - Real.gr

Ευρωμπάσκετ

Η πραγματική γιορτή όμως ξεκίνησε μετά το τέλος του αγώνα.

EuroBasket 2025: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική μετά από 16 χρόνια – Νίκησε 92-89 τη Φινλανδία – ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Οι διεθνείς, ο Βασίλης Σπανούλης και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, πανηγύρισαν στ’ αποδυτήρια μετά την απονομή και το καταχάρηκαν.

Στα αποδυτήρια, ο Γιάννης μπήκε πρώτος και άνοιξε ένα «επικό» live στο Instagram, μεταδίδοντας σε χιλιάδες θεατές τις απίστευτες στιγμές των πανηγυρισμών.

«Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!», ακούστηκε να λέει γεμάτος συγκίνηση και χαρά, δείχνοντας πως κάθε στιγμή με την ομάδα ήταν πολύτιμη. Το live γέμισε με μουσική, γέλια και αυθορμητισμό, ενώ ο Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε πιο χαρούμενος, ευδιάθετος και «τρελαμένος» από ποτέ.

«Έχει κερδίσει μετάλλιο ο Κώστας Αντετοκουνμπο, ο Θανάσης Αντετοκουνμπο και ο Γιάννης Αντετοκουνμπο. Το καταλαβαίνεις;» ακούστηκε να λέει ο Greek Freak.

«Σας ευχαριστώ για όλα τα δύο χρόνια που είμαστε μαζί. Για μένα κάναμε εκπληκτικό τουρνουά, δεν κερδίσαμε μόνο ένα μετάλλιο αλλά παίξαμε καταπληκτικό μπάσκετ. Σας εύχομαι μια καταπληκτική χρονιά με τις ομάδες σας. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και σαν προπονητής και σαν φίλος» είπε από την πλευρά του ο Βασίλης Σπανούλης πριν να «πνιγεί» από τις σαμπάνιες των παιχτών του.

Ο Γιάννης σε ρόλο DJ

Ο σταρ της Εθνικής ανέλαβε τον ρόλο του DJ, βάζοντας στη διαπασών κομμάτια του Light και του ΛΕΞ, με τον πρώτο να έχει αφιερώσει στο παρελθόν τραγούδι στον «Greek Freak». Η στιγμή κορυφώθηκε με το «Αλητική Αγάπη» και το θρυλικό «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Σαββόπουλου, ενώ οι πανηγυρισμοί μετατράπηκαν σε ατελείωτο γλέντι.

Γιάννης εκτός… ελέγχου στα αποδυτήρια ραπάρει Mosca από Light με Λαρε να χορεύει ημίγυμνος

Δείτε το βίντεο με τους τρελούς πανηγυρισμούς του Γιάννη και των συμπαικτών του

Ο Κώστας Σλούκας δεν έχασε την ευκαιρία να δώσει το δικό του σόου, εμφανιζόμενος με μια πετσέτα τυλιγμένη στη μέση και παρασύροντας τους υπόλοιπους διεθνείς σε χορό και γέλια. Η εικόνα του έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Το πάρτι δεν θα ήταν πλήρες χωρίς τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη και τις παραδοσιακές σφαλιάρες των συμπαικτών του – μια συνήθεια που ξεκίνησε στα φιλικά της προετοιμασίας και πλέον αποτελεί τελετουργικό.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε, μάλιστα, και την… προξενήτρα λέγοντας για τον – επίσης ημίγυμνο – Τάιλερ Ντόρσεϊ ότι «είναι single και είναι έτοιμος να “μπλέξει”».

Τα φλεγόμενα emoji του Βινίσιους Τζούνιορ

Το live του Αντετοκούνμπο τράβηξε την προσοχή και διεθνών αστέρων. Ανάμεσα στους χιλιάδες συνδεδεμένους εμφανίστηκε και ο Βινίσιους Τζούνιορ της Ρεάλ Μαδρίτης, που αντέδρασε με τέσσερα φλεγόμενα emoji, δείχνοντας τον ενθουσιασμό του για το θέαμα που παρακολουθούσε.

Ο σούπερ σταρ της «γαλανόλευκης», Γιάννης Αντετοκούνμπο, που ολοκλήρωσε τον μικρό τελικό με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 2 τάπες, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την ιστορική αυτή επιτυχία της χώρας μας.

Δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου και το έθνος μας. Είχαμε 16 χρόνια να πάρουμε μετάλλιο. Από την πρώτη μέρα προετοιμασίας δουλέψαμε σκληρά, μιλήσαμε από την πρώτη μέρα και πιστέψαμε στον κοινό σκοπό. Δεν αξίζεις τίποτα σε αυτή τη ζωή, πρέπει να το κερδίσεις. Όλοι ήταν προσηλωμένοι και δώσαμε τα πάντα εδώ και δύο μήνες. Το περιμέναμε πολλά χρόνια και νιώθουμε ανακούφιση.

Προσπαθώ να ζω στο παρόν. Ήταν κάτι που δεν είχα πετύχει στην καριέρα μου και είμαι πολύ χαρούμενος που το κατάφερα. Είναι κάτι πιο σημαντικό κι από το πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Κι αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα, το Μιλγουόκι είναι μια υπέροχη πόλη, αλλά μιλάμε για 500-600 χιλιάδες ανθρώπους. Όταν μπορείς να κάνεις χαρούμενος 12 εκατομμύρια Έλληνες και να εμπνεύσεις πολλά παιδιά, είναι ακόμη μεγαλύτερο. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα καταφέραμε. Ένα παιδί που θα μας βλέπει στην τηλεόραση, μπορεί να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει μετάλλιο με την Εθνική του ομάδα, όπως πίστεψα κι εγώ βλέποντας παλιά την ελληνική ομάδα.

Δεν θέλω να πιέσω τον κόουτς Σπανούλη, αλλά αν δεν είναι κι αυτός εδώ, δεν θα είμαι κι εγώ. Από τη στιγμή που είναι εδώ, είμαι κι εγώ. Είναι τόσο απλό. Βγάζει τον καλύτερο εαυτό σε μένα και στην ομάδα, έχει νοοτροπία νικητή και θέλω να μπορώ να είμαι με ανθρώπους που έχουν μεγαλείο, που ξέρουν να νικάνε και ξέρουν να σπρώχνουν μπροστά τους παίκτες τους και όλη την ομάδα».

Παπανικολάου: «Εάν κληθώ από την Εθνική θα είμαι εκεί»

Ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε ότι η παρουσία του στην Εθνική ομάδα είναι μεγάλη τιμή και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ο διεθνής φόργουορντ δήλωσε πως παραμένει αποφασισμένος να προσφέρει και ότι θα δώσει το «παρών» εάν κληθεί στο επόμενο παράθυρο των αγώνων της Εθνικής. Αναλυτικά: «Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η Εθνική είναι και θα συνεχίσει να είναι τιμή. Εάν καλεστώ στο επόμενο παράθυρο θα είμαι εκεί. Εάν αυτή ήταν η τελευταία συμμετοχή μου γιατί πρέπει να γίνει ανανέωση, στην οποία είμαι υπέρ, τότε τελειώνω με έναν μαγικό τρόπο. Είναι μαγεία να εκπληρώνονται τα όνειρά σου. Όνειρα που έχεις από 15 χρονών παιδί. Όταν αυτό γίνεται προσπαθείς να το διαφυλάξεις, προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις. Για μένα πέρσι εκπληρώθηκε το όνειρο να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φέτος το όνειρο του να καταφέρω κάτι με την Εθνική ομάδα σε επίπεδο Ανδρών. Αυτό ήταν που με έκανε να αγαπήσω το μπάσκετ, το να βλέπω την Εθνική του 2005 και του 2006. Από παιδί ονειρευόμουν κι έλεγα πόσο όμορφο είναι να κάνεις κάτι τέτοιο για τη χώρα σου. Νιώθω ευλογημένος και ελπίζω να κάναμε τους Έλληνες περήφανους, παιδάκια να αγαπήσουν το μπάσκετ και ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουν τα δικά τους προβλήματα που είναι μεγαλύτερα από έναν αγώνα μπάσκετ, να καταφέραμε το μυαλό τους να ξεχαστεί ή ακόμα καλύτερα, να τους κάναμε να χαμογέλασαν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος»

ΒΙΝΤΕΟ – Σπανούλης: «Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρός για να μιλήσει για τον Γιάννη»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφάνιση της ομάδας και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, ξέσπασε κατά του Αλπερέν Σενγκούν για τα σχόλιά του σχετικά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά τον ημιτελικό της Παρασκευής.

«Ήταν ένα σπουδαίο ματς. Ένα από τα καλύτερα ματς στο τουρνουά… Κυριαρχήσαμε σε όλο ματς, όχι μόνο σήμερα, αλλά σ’ όλο το τουρνουά με εξαίρεση μόνο ένα παιχνίδι. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου, για την Ελλάδα και το αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες. Είχαμε 16 χρόνια και τώρα μετά τη δική μου εποχή ήρθε η ώρα για τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Παπανικολάου. Ήταν ευλογία για μένα που ήμουν προπονητής αυτής της ομάδας», είπε αρχικά ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και άκουγε τις ερωτήσεις προς τον Γιάννη όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε για την ατάκα του Σενγκούν «είναι από τους καλύτερους στον κόσμο, αλλά δεν είναι καλός πασέρ».

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα. Κρατώ τα πάντα μέσα μου», απάντησε ο Γιάννης με τον Σπανούλη αρχικά να μην αντιδρά, αλλά στην επόμενη ερώτηση (πως αισθάνεσαι που κατέκτησε μετάλλιο και ως προπονητής) αποφάσισε να… απασφαλίσει.

«Πριν απαντήσω θέλω να πω κάτι σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση. Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αστόχησε σε 4 ελεύθερα σουτ, αστόχησαν από πάσες του οι συμπαίκτες του στα ελεύθερα σουτ. Αυτά είναι για τα μέσα και για εσάς.».

Δείτε το βίντεο (στο 35′ η έκρηξη του Σπανούλη):