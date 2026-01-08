Quantcast
Challenge Cup Βόλεϊ Ανδρών: Με «περίπατο» στους «16» του Challenge Cup ο ΠΑΟΚ - Επικράτησε 3-0 σετ τον Παφιακό - Real.gr
real player

Challenge Cup Βόλεϊ Ανδρών: Με «περίπατο» στους «16» του Challenge Cup ο ΠΑΟΚ – Επικράτησε 3-0 σετ τον Παφιακό

23:00, 08/01/2026
Challenge Cup Βόλεϊ Ανδρών: Με «περίπατο» στους «16» του Challenge Cup ο ΠΑΟΚ – Επικράτησε 3-0 σετ τον Παφιακό

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Σύνοψη από το

  • Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ποιοτική του ανωτερότητα, νικώντας για δεύτερη φορά τον Παφιακό με 3-0 σετ στο «Παλατάκι» και εξασφάλισε την πρόκριση στους «16» του Challenge Cup Βόλεϊ Ανδρών.
  • Ο «δικέφαλος του Βορρά» ήταν απόλυτα κυρίαρχος απ’ το πρώτο σερβίς, κερδίζοντας τα σετ με 25-22, 25-17 και 25-23 σε 75 λεπτά. Η πρόκριση «κλείδωσε» μετά τα δύο πρώτα σετ.
  • Στην επόμενη φάση των «16», ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ουκρανική Χόροντοκ. Ο πρώτος αγώνας θα διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου στη Σλοβενία και η ρεβάνς στις 29 Ιανουαρίου στο «Παλατάκι».
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε κερδίσει και στο πρώτο ματς στην Κύπρο.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ξεκάθαρη ποιοτική ανωτερότητά του απέναντι στον Παφιακό, νίκησε για δεύτερη φορά την ομάδα της Κύπρου στη φάση των «32» του Challenge Cup Βόλεϊ Ανδρών -αυτή τη φορά στο «Παλατάκι» με 3-0 σετ- κι εξασφάλισε την παρουσία του στους «16» της διοργάνωσης.

Τα σετ: 25-22, 25-17, 25-23 σε 75′

Ο δικέφαλος του Βορρά ήταν απόλυτα κυριαρχικός απ’ το πρώτο… σερβίς κι έχοντας ως «προίκα» το 3-1 της νίκης του στον πρώτο αγώνα της Κύπρου, προκρίθηκε με άνεση στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την ουκρανική Χόροντοκ. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου στην Σλοβενία (λόγω του πολέμου στην Ουκρανία), ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά (29/1) στο «Παλατάκι».

Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη χρειαζόταν δύο σετ για να «κλειδώσει» την πρόκριση και τα πήρε σχετικά εύκολα. Στο πρώτο σετ ο Παφιακός μείωσε σε 17-15, όμως ο ΠΑΟΚ με ένα γρήγορο 4-0, ανέβασε το σκορ στο 21-15 κι έφτασε στο 1-0 με 25-22.

Στο δεύτερο σετ, με αιχμές του δόρατος τους Τζέντρικ και Σταύρο Μούχλια, ο δικέφαλος του Βορρά ήταν τρομερά αποτελεσματικός, συντήρησε διαφορές από 5 πόντους κι άνω κι έκλεισε το σετ με 25-17, τελειώνοντας την πρόκριση.

Στο τρίτο σετ, που είχε πλέον καθαρά… διαδικαστικό χαρακτήρα, ο ΠΑΟΚ με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του συνάντησε λίγο μεγαλύτερη αντίσταση απ’ τον Παφιακό (17-16, 22-22), όμως στο φινάλε με ένα σερί 3-1, έκλεισε το σετ με 25-23 και με 3-0.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Παφιακού προήλθαν από 7 άσσους, 39 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 25% άριστες), Κόλεφ 6 (4/5 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ερνάντες 7 (7/12 επ.), Τόρες 11 (8/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 79% υπ. – 50% άριστες), Τακουρίδης 2 (1/4 επ., 1 άσσος), Μπόνιας 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας 3 (3/8 επ., 89% υπ.-22% άριστες), Παυλίδης

ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γιωργος Πλατρίτης): Μλεγκαρέχο 6 (4/21 επ., 2 άσσοι, 68% υπ.-36% άριστες), Ντιζού 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Ελευθερίου 16 (16/34 επ.), Αράγια 6 (3/3 επ., 3 άσσοι), Προδρόμου 6 (5/10 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκεζ 9 (7/16 επ., 2 άσσοι, 77% υπ.-32% άριστες) / Κριστέσκι (λ), Σαββίδης Σ. (λ, 47% υπ.-20% άριστες), Σαββίδης Αυγ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved