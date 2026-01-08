Challenge Cup Βόλεϊ Ανδρών: Με «περίπατο» στους «16» του Challenge Cup ο ΠΑΟΚ - Επικράτησε 3-0 σετ τον Παφιακό - Real.gr

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε κερδίσει και στο πρώτο ματς στην Κύπρο.

Ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε την ξεκάθαρη ποιοτική ανωτερότητά του απέναντι στον Παφιακό, νίκησε για δεύτερη φορά την ομάδα της Κύπρου στη φάση των «32» του Challenge Cup Βόλεϊ Ανδρών -αυτή τη φορά στο «Παλατάκι» με 3-0 σετ- κι εξασφάλισε την παρουσία του στους «16» της διοργάνωσης.

Τα σετ: 25-22, 25-17, 25-23 σε 75′

Ο δικέφαλος του Βορρά ήταν απόλυτα κυριαρχικός απ’ το πρώτο… σερβίς κι έχοντας ως «προίκα» το 3-1 της νίκης του στον πρώτο αγώνα της Κύπρου, προκρίθηκε με άνεση στην επόμενη φάση, όπου θα αντιμετωπίσει την ουκρανική Χόροντοκ. Ο πρώτος αγώνας είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 22 Ιανουαρίου στην Σλοβενία (λόγω του πολέμου στην Ουκρανία), ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί μία εβδομάδα μετά (29/1) στο «Παλατάκι».

Η ομάδα του Βαλάντη Μαμάη χρειαζόταν δύο σετ για να «κλειδώσει» την πρόκριση και τα πήρε σχετικά εύκολα. Στο πρώτο σετ ο Παφιακός μείωσε σε 17-15, όμως ο ΠΑΟΚ με ένα γρήγορο 4-0, ανέβασε το σκορ στο 21-15 κι έφτασε στο 1-0 με 25-22.

Στο δεύτερο σετ, με αιχμές του δόρατος τους Τζέντρικ και Σταύρο Μούχλια, ο δικέφαλος του Βορρά ήταν τρομερά αποτελεσματικός, συντήρησε διαφορές από 5 πόντους κι άνω κι έκλεισε το σετ με 25-17, τελειώνοντας την πρόκριση.

Στο τρίτο σετ, που είχε πλέον καθαρά… διαδικαστικό χαρακτήρα, ο ΠΑΟΚ με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή του συνάντησε λίγο μεγαλύτερη αντίσταση απ’ τον Παφιακό (17-16, 22-22), όμως στο φινάλε με ένα σερί 3-1, έκλεισε το σετ με 25-23 και με 3-0.

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Παφιακού προήλθαν από 7 άσσους, 39 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

ΠΑΟΚ (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ), Κοκκινάκης 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 25% άριστες), Κόλεφ 6 (4/5 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ερνάντες 7 (7/12 επ.), Τόρες 11 (8/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 79% υπ. – 50% άριστες), Τακουρίδης 2 (1/4 επ., 1 άσσος), Μπόνιας 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας 3 (3/8 επ., 89% υπ.-22% άριστες), Παυλίδης

ΠΑΦΙΑΚΟΣ (Γιωργος Πλατρίτης): Μλεγκαρέχο 6 (4/21 επ., 2 άσσοι, 68% υπ.-36% άριστες), Ντιζού 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Ελευθερίου 16 (16/34 επ.), Αράγια 6 (3/3 επ., 3 άσσοι), Προδρόμου 6 (5/10 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκεζ 9 (7/16 επ., 2 άσσοι, 77% υπ.-32% άριστες) / Κριστέσκι (λ), Σαββίδης Σ. (λ, 47% υπ.-20% άριστες), Σαββίδης Αυγ.