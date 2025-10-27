Χαμός με την αλλαγή Βινίσιους στο clasico: «Φεύγω από την ομάδα!» - Αλόνσο: «Ελα, βγες γρήγορα!» - Real.gr

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε τη νίκη χθες στο «Clasico» επικρατώντας, μετά από δυνατό ματς με πολλές φάσεις και συγκινήσεις, της Μπαρτσελόνα με 2-1 στο κατάμεστο από 90 χιλιάδες θεατές «Μπερναμπέου», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της LaLiga, και αύξησε στους πέντε βαθμούς της διαφοράς από τους «μπλαουγκράνα» στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το ματς ήταν συναρπαστικό, αλλά τη νίκη της Ρεάλ «σκίασε» η συμπεριφορά του Βινίσιους, ο οποίος έγινε αλλαγή από τον Ροντρίγκο στο 72ο λεπτό του αγώνα, με τον Βραζιλιάνο σταρ να αποχωρεί με φωνές και να κατευθύνεται στα αποδυτήρια, έχοντας ως «στόχο» τον προπονητή του Τσάβι Αλόνσο.

Ο τηλεοπτικός φακός τον «συνέλαβε» να βρίζει και να φωνάζει προς το μέρος του προπονητή του. Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ ο «Βίνι» μόλις αντιλήφθηκε ότι θα γίνει αλλαγή ξέσπασε απευθυνόμενος στον προπονητή του: «Εγώ; Εγώ θα γίνω αλλαγή;», με τον Βάσκο τεχνικό να απαντά «Ελα, βγες γρήγορα». Τότε ο Βινίσιους άρχισε να τον βρίζει στα ισπανικά και μονολογούσε αποχωρώντας «Φεύγω από την ομάδα. Φεύγω. Καλύτερα να φύγω!».

🚨 The Full Clip Xabi Alonso decides to substitute Vinicius at the 70th minute, Vinicius was not happy and explodes in anger 🤬 He left the field 🤯🤯🤯pic.twitter.com/JKdWjmUtcx — KinG £ (@xKGx__) October 26, 2025

Μετά το ματς βέβαια, και όταν ηρέμησε, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους με μήνυμα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Εχω ένα μήνυμα για όλους τους Μαδριλένους, ειδικά σε εκείνους που ήρθαν στο Μπερναμπέου και μας υποστήριξαν με πάθος. Έτσι είναι το Clasico. Συμβαίνουν πολλά πράγματα εντός και εκτός γηπέδου. Προσπαθούμε να κρατήσουμε την ισορροπία, αλλά αυτό δεν είναι πάντα δυνατό. Δεν θέλαμε να προσβάλουμε κανέναν, ούτε τους νεαρούς παίκτες ούτε τους οπαδούς. Ξέρουμε ότι όταν μπαίνουμε στο γήπεδο, πρέπει να παίξουμε τον ρόλο μας, και έτσι ήταν σήμερα. Πάμε Μαδρίτη».

Τα σχετικά ρεπορτάζ πάντως αναφέρουν πως τόσο ο Αλόνσο, όσο και η διοίκηση είναι δυσαρεστημένοι με τη συμπεριφορά του και αναμένεται να κληθεί σε απολογία και να τιμωρηθεί με βαρύ πρόστιμο.

Ο Ισπανός κόουτς πάντως δεν θέλησε κι αυτός να δώσει συνέχεια στο θέμα: «Επιτρέψτε μου να επικεντρωθώ σε όμορφα πράγματα, καλά πράγματα. Τα πήγαμε περίφημα και ο Βίνι έπαιξε μεγάλο ρόλο σε αυτό, τα πήγε πολύ καλά. Θα μιλήσουμε για την αντίδρασή του, σίγουρα θα το κάνουμε… Θα το κάνουμε κατ’ ιδίαν. Τώρα θέλω να επικεντρωθώ σε καλά πράγματα…»