Χαμός σε αγώνα τοπικού στην Αθήνα - Πιάστηκαν στα χέρια οι ποδοσφαιριστές - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στα χέρια πιάστηκαν οι ποδοσφαιριστές του Αγίου Θωμά και του Αστέρα Ζωγράφου στο μεταξύ τους παιχνίδι για την Β’ Κατηγορία της ΕΠΣΑ.

Όλα ξεκίνησαν στις καθυστερήσεις έπειτα από το γκολ της ισοφάρισης των γηπεδούχων (1-1), με τον Μαλάι να αποβάλλεται με απευθείας κόκκινη κάρτα για χτυπήματα σε αντιπάλους του.

Πρώτα κλώτσησε τον πεσμένο στο έδαφος αντίπαλό του και ακολούθως γρονθοκόπησε τον ποδοσφαιριστή που έσπευσε να του ζητήσει τον λόγο. Οι ψυχραιμότεροι επενέβησαν και ένας εκ των παικτών του Αγίου Θωμά απομάκρυνε τον «δράστη» από το σημείο.

Δείτε την φάση στο 07:52 του βίντεο: