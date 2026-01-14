Χαμός στο Μιλγουόκι: Οι φίλοι των Μπακς αποδοκίμαζαν και ο Γιάννης τους γιούχαρε - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η βαριά ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (139-106) συνοδεύτηκε από ένταση στο «Fiserv Forum», με τον κόσμο να εκφράζει τη δυσαρέσκειά του από νωρίς για την εικόνα της ομάδας. Οι αποδοκιμασίες στο ημίχρονο δεν πέρασαν απαρατήρητες από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αντέδρασε άμεσα με χαρακτηριστικό τρόπο στην επανέναρξη του αγώνα.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκόραρε καλάθι και φάουλ και αντέδρασε στις αποδοκιμασίες, κάνοντας χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια, την ώρα που φώναζε «boo».

Μετά το τέλος του αγώνα, ο «Giannis» ρωτήθηκε για την αντίδρασή του, απαντώντας:

«Ξεκάθαρα αποδοκίμασα. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω. Το κάνω όλη τη σεζόν. Εσείς παιδιά δεν ήσασταν μαζί μου στα εκτός έδρας. Όταν με γιουχάρουν, γιουχάρω».

Όταν στη συνέχεια δημοσιογράφος του τόνισε πως πρόκειται για εντός έδρας παιχνίδι είπε: «Δεν έχει σημασία. Παίζω μπάσκετ για τους συμπαίκτες μου, για τον εαυτό μου και την οικογένειά μου. Όταν οι άνθρωποι δεν πιστεύουν σε εμένα, δεν είμαι μαζί τους. Είμαι εναντίον τους. Κάνω ό,τι είμαι εδώ να κάνω, αυτό που είμαι καλός.

Δεν έχει σημασία αν είμαι εντός ή εκτός έδρας. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό και δεν νομίζω ότι είναι δίκαιο. Αλλά όλοι έχουν την άποψή τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν θα τους πω τι να κάνουν και πώς θα έπρεπε να δρουν όταν δεν παίζουμε σκληρά ή όταν χάνουμε παιχνίδια, ή όταν δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε.

Και δεν νομίζω ότι κανείς έχει το δικαίωμα να μου πει πώς θα έπρεπε να δρω σε ένα γήπεδο μπάσκετ, μετά από 13 χρόνια εδώ και όντας ουσιαστικά ο κορυφαίος στην ιστορία της ομάδας σε όλους τους βασικούς τομείς».