Χαμός στο τουρκικό ποδόσφαιρο: «Ξηλώθηκαν» 149 διαιτητές που εμπλέκονται στο σκάνδαλο - Real.gr

Με γρήγορες διαδικασίες προχωρά η τιμωρία όσων εμπλέκονται στο μεγάλο σκάνδαλο στοιχηματισμού και στημένων αγώνων στην Τουρκία.

Όλα τα αρμόδια όργανα προχωρούν στην επιβολή ποινών των εμπλεκόμενων. Και μετά τις βαριές καμπάνες σε ποδοσφαιριστές, ήρθε και η ώρα των διαιτητών.

Η Επιτροπή Διαιτησίας στην Τουρκία έβαλε τέλος στην καριέρα 149 διαιτητών! Από τους 149 διαιτητές που είχαν παραπεμφθεί, οι 67 άσκησαν έφεση ζητώντας αναθεώρηση των ποινών αποκλεισμού που τους είχε επιβληθεί, οι οποίες κυμαίνονταν από 8 έως 12 μήνες για συμμετοχή ή εμπλοκή σε στοιχηματικές δραστηριότητες.

Το Συμβούλιο Διαιτησίας εξέτασε όλες τις εφέσεις στη συνεδρίασή του και αποφάσισε την πλήρη επικύρωση των αρχικών αποφάσεων.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr