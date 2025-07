Champions League: Ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού στον 3ο προκριματικό γύρο - Real.gr

Η κλήρωση για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, με τον Παναθηναϊκό να μαθαίνει τον αντίπαλό του.

Το νικητή του ζευγαριού Βικτόρια Πλζεν (Τσεχία)-Σερβέτ (Ελβετία) θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League, εφόσον το «τριφύλλι» ξεπεράσει το «εμπόδιο» της Ρέιντζερς στον Β΄ προκριματικό, όπως προέκυψε από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (21/7), στην έδρα της UEFA, στη Νιόν της Ελβετίας. Οι «πράσινοι» θα δώσουν τον πρώτο αγώνα εντός έδρας στις 5 ή 6 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας στις 12/8.

Παράλληλα έγιναν γνωστά και τα υπόλοιπα ζευγάρια που θα «παλέψουν» για μία θέση στα Playoffs της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όλα τα ζευγάρια του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League

RFS – Μάλμε Vs Κοπεγχάγη – Ντρίτα

Κουόπιο – Καϊράτ Vs Σλόβαν Μπρατισλάβας – Ζρίνσκι

Λεχ Πόζναν – Μπρέινταμπλικ Vs Λίνκολν – Ερυθρός Αστέρας

Ριέκα – Λουντογκόρετς Vs Νόα – Φερεντσβάρος

Χάμρουν – Ντιναμό Κιέβου Vs Πάφος – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Σκεντίγια – Στεάου Βουκουρεστίου Vs Σέλμπουρν – Καραμπάγκ

Μπραν – Σάλτσμπουργκ Vs Μπριζ

Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός Vs Βικτόρια Πλζεν – Σερβέτ

Νις – Μπενφίκα

Φέγενορντ – Φενέρ

Πηγή: Filathlos.gr