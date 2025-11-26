Champions League: Αλύγιστη η Πάφος, πρώτη νίκη η Κοπεγχάγη - Real.gr

Η ομάδα της Κύπρου έφερε ισοπαλία 2-2 με την Μονακό αν και βρέθηκε δύο φορές πίσω στο σκορ, ενώ Δανοί κέρδισαν 3-2 την Καϊράτ Αλμάτι.

Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Champions League πέτυχε εντός έδρας η Κοπεγχάγη με 3-2 επί της Καϊράτ Αλμάτι, ενώ η Πάφος αποδείχθηκε πολύ «σκληρό καρύδι» με τη Μονακό στο «Alphamega» της Λεμεσού. Παρότι οι Μονεγάσκοι προηγήθηκαν δύο φορές, οι πρωταθλητές Κύπρου απάντησαν ισάριθμες και με το τελικό 2-2 έφτασαν τους 6 βαθμούς, όσους και οι φιλοξενούμενοι.

Ιστορικό το γκολ του Νταβίντ Λουίς με την Πάφο (ισοφάρισε σε 1-1), καθώς ο Βραζιλιάνος σε ηλικία 38 ετών και 218 ημερών έγινε ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου (την… πρωτιά κατέχει ο Πορτογάλος Πέπε).

Βασικός με την φανέλα της Κοπεγχάγης ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος (δέχτηκε κίτρινη κάρτα στο 56′) στο 3-2 επί της Καϊράτ, η οποία προσπάθησε για μία μεγάλη επιστροφή μετά το 3-0, χωρίς να τα καταφέρει. Αποτέλεσμα που αφήνει κάποιες ελπίδες στους Δανούς…