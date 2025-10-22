Champions League: Ασταμάτητες Παρί, Άρσεναλ, Ιντερ - Real.gr

Καταιγισμός απο γκολ στην 3η αγωνιστική του Champions League με την πρωταθλήτρια Ευρώπης να δίνει ρεσιτάλ στο Λεβερκούζεν.

Η Παρί Σεν Ζερμέν διέσυρε 7-2 την τοπική Μπάγερ σε ένα ματς που «άνοιξε» μετά το 38΄ όταν οι δύο ομάδες έμειναν με 10 παίκτες λόγω αποβολής των Άντριχ και Ζαμπάρνι και με το σκορ στο 1-1. Ακολούθησαν τέσσερα γκολ μέσα σε 10 αγωνιστικά λεπτά για την κάτοχο του τίτλου, που… έκρυψε τη μπάλα στο «10 εναντίον 10».

«Σίφουνας», επίσης, ήταν και η Άρσεναλ, «συγκάτοικος» της Παρί στην κορυφή με τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διέλυσε 4-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Emirates» επιβεβαιώνοντας ότι είναι μία από τις πιο «καυτές» ομάδες της σεζόν σε όλο τον πλανήτη.

Τρία στα τρία και για την Ίντερ, που ήταν εξίσου επιβλητική και αποτελεσματική. Οι «νερατζούρι» πέρασαν απο τις Βρυξέλλες άνετα 4-0 επί της Σεν Ζιλουάζ, καθαρίζοντας το ματς μέσα σε λίγα λεπτά με τρια γκολ από το 41΄ έως το 53΄!

Στο «Μαδριγάλ» η Μάνστεστερ Σίτι επικράτησε 2-0 της Βιγιαρεάλ με τον Χάαλαντ να πετυχαίνει το πρώτο γκολ και να συνεχίζει το απίθανο σερί του. Από τις 31 Αυγούστου έχει σκοράρει σε όλα τα ματς που έχει αγωνιστεί, τόσο με τη Σίτι όσο και με την εθνική Νορβηγίας! Έχει σημειώσει συνολικά 24 γκολ και δεν έχει μπει ακόμα ο Νοέμβριος!

Και η τρίτη αγγλική ομάδα που αγωνίστηκε σήμερα, κατάφερε να νικήσει με τη Νιούκαστλ να επικρατεί 3-0 της Μπενφίκα (βασικός ο Παυλίδης) η οποία παραμένει στο «μηδέν» μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές.

Απίστευτο σκορ και στο «Φίλιπς Στάντιον» με την Αϊντχόφεν να διαλύει 6-2 τη Νάπολι για την πρώτη νίκη της στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής στη league phase του Champions League:

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 6-1

(7΄,39′,76′ Φερμίν Λόπεθ, 68′ πέν. Γιαμάλ, 74′, 79′ Ράσφορντ – 54′ πέν. Ελ Κααμπί)

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Πάφος (Κύπρος) 0-0

Άρσεναλ (Αγγλία)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 4-0

(57΄ Γκάμπριελ, 64΄ Μαρτινέλι, 67΄,70΄ Γκιόκερες)

Λεβερκούζεν (Γερμανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-7

(38΄πεν., 54΄ Αλέιξ Γκαρθία – 7΄ Πάτσο, 41΄,45+3΄ Ντουέ,

44΄ Κβαρατσκέλια, 50΄ Μέντες, 66′ Ντεμπελέ, 90΄ Βιτίνια)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 2-4

(33΄αυτ. Άντον, 90΄ Ντάντασον – 20΄,76΄ Νμέτσα, 61΄πεν.

Μπενσεμπαϊνί, 87΄ Φάμπιο Σίλβα)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 3-0

(32΄ Γκόρντον, 70΄, 83΄ Μπαρνς)

Αϊντχόφεν (Ολλανδία)-Νάπολι (Ιταλία) 6-2

(35΄αυτ. Μπουοντζιόρνο, 38΄ Σαϊμπάρι, 54΄, 80΄ Μαν, 87΄ Πέπι

89΄ Ντρίουεχ – 31΄,86΄ ΜακΤόμινεϊ)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο)-Ίντερ (Ιταλία) 0-4

(41΄ Ντούμφρις, 45+1΄ Μαρτίνες, 53΄ Τσαλχάνογλου, 76΄

Εσπόζιτο)

Βιγιαρεάλ (Ισπανία)-Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία) 0-2

(32΄ Χάαλαντ, 40΄ Μπερνάρντο Σίλβα)

<Β>Τετάρτη 22/10

Γαλατασαράι (Τουρκία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 19:45

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν) 19:45

Τσέλσι (Αγγλία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 22:00

Αταλάντα (Ιταλία)-Σλάβια Πράγας (Τσεχία) 22:00

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 22:00

Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Μαρσέιγ (Γαλλία) 22:00

Μονακό (Γαλλία)-Τότεναμ (Αγγλία) 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 22:00

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Μπριζ (Βέλγιο) 22:00

H βαθμολογία της League Phase

ΑΓ Ν Ι Η Υ Κ Βαθ 1 Παρί Σεν Ζερμέν 3 3 0 0 13 3 9 2 Ίντερ 3 3 0 0 9 0 9 3 Άρσεναλ 3 3 0 0 8 0 9 4 Ντόρτμουντ 3 2 1 0 12 7 7 5 Μάντσεστερ Σίτι 3 2 1 0 6 2 7 6 Μπάγερν Μονάχου 2 2 0 0 8 2 6 7 Νιούκαστλ 3 2 0 1 8 2 6 8 Ρεάλ Μαδρίτης 2 2 0 0 7 1 6 9 Μπαρτσελόνα 3 2 0 1 9 4 6 10 Καραμπάγκ 2 2 0 0 5 2 6 11 Αϊντχόφεν (PSV) 3 1 1 1 8 6 4 12 Τότεναμ (Σπερς) 2 1 1 0 3 2 4 13 Μαρσέιγ 2 1 0 1 5 2 3 14 Κλαμπ Μπριζ 2 1 0 1 5 3 3 15 Σπόρτινγκ 2 1 0 1 5 3 3 16 Άιντραχτ Φρανκφούρτης 2 1 0 1 6 6 3 17 Λίβερπουλ 2 1 0 1 3 3 3 18 Ατλέτικο Μαδρίτης 3 1 0 2 7 8 3 19 Τσέλσι 2 1 0 1 2 3 3 20 Γαλατασαράι 2 1 0 1 2 5 3 21 Αταλάντα 2 1 0 1 2 5 3 22 Νάπολι 3 1 0 2 4 9 3 23 Σεν Ζιλουάζ 3 1 0 2 3 9 3 24 Γιουβέντους 2 0 2 0 6 6 2 25 Μπόντο/Γκλιμτ 2 0 2 0 4 4 2 26 Πάφος 3 0 2 1 1 5 2 27 Λεβερκούζεν 3 0 2 1 5 10 2 28 Μονακό 2 0 1 1 3 6 1 29 Σλάβια Πράγας 2 0 1 1 2 5 1 30 Βιγιαρεάλ 3 0 1 2 2 5 1 31 Κοπεγχάγη 3 0 1 2 4 8 1 32 Ολυμπιακός 3 0 1 2 1 8 1 33 Καϊράτ 3 0 1 2 1 9 1 34 Μπενφίκα 3 0 0 3 2 7 0 35 Αθλέτικ Μπιλμπάο 2 0 0 2 1 6 0 36 Άγιαξ 2 0 0 2 0 6 0