Champions League-Μπάσκετ: Χαμπ και Χέιλ υποψήφιοι για την κορυφαία πεντάδα του - Real.gr

Το Basketball Champions League και φέτος έχει χαρίσει απίστευτες στους φιλάθλους, καθώς η διοργάνωση της FIBA ολοένα και βελτιώνεται και αυτό προσελκύει, όλο και καλύτερους παίκτες.

Η τελική φάση της διοργάνωσης, περιμένει το νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ-Ναντέρ (1-1 η σειρά), καθώς οι Μάλαγα, Τενερίφη και Γαλατάσαράι, ερίζουν ήδη για το τρόπαιο του BCL.

Πλέον αναμένουμε και την κορυφαία πεντάδα του Basketball Champions League, όπου ανάμεσα στους υποψηφίους, βρίσκονται και οι παίκτες της “Ένωσης” Πρέντις Χαμπ και Χάντερ Χέιλ.

🚨 𝐕𝐎𝐓𝐈𝐍𝐆 𝐎𝐏𝐄𝐍 𝐍𝐎𝐖! 🚨 Vote now for the guards in the 2024-25 #BasketballCL Star Lineup, head to the website and select your favorite player – link below ⬇️

— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 17, 2025