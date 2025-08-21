Champions League: Εκπληκτική η Μπόντο Γκλιμτ, ανοιχτοί λογαριασμοί για τους υπόλοιπους - Real.gr

Η ομάδα της Νορβηγίας διέσυρε την Στουρμ Γκρατς με 5-0, ενώ στα άλλα ματς δεν υπήρχαν νικητές (Φενέρμπαχτσε - Μπενφίκα 0-0, Βασιλεία - Κοπεγχάγη 1-1, Σέλτικ - Καϊράρ 0-0)

Πανέτοιμη για την παρθενική της συμμετοχή στη League Phase του Champions League είναι η Μπόντο Γκλιμτ. Μια από τις πιο συναρπαστικές ευρωπαϊκές ομάδες της τελευταίας τετραετίας, συνέτριψε 5-0 τη Στουρμ Γκρατς στη Νορβηγία, μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς της επόμενης Τρίτης (26/8). Έτσι, μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, όλα δείχνουν ότι η Μπόντο κλείνει… εισιτήριο για τα «αστέρια».

Όσον αφορά τους υπόλοιπους σημερινούς αγώνες, οι λογαριασμοί έμειναν ανοιχτοί. Η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (έπαιξε σε όλο το ματς) απέσπασε 0-0 από τη Φενερμπαχτσέ στη Κωνσταντινούπολη παρότι αγωνίστηκε με 10 παίκτες για περισσότερα από 20 λεπτά, λόγω αποβολής του Φλορεντίνο Λουϊς στο 71΄.

Η Κοπεγχάγη του Παντελή Χατζηδιάκου (επίσης 90λέπτη συμμετοχή) έφυγε με 1-1 από τη Βασιλεία, που έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 82΄ με τον Ατζετέι να αντικρίζει δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν που πήρε ισοπαλία 0-0 από την Σέλτικ στην Σκωτία.