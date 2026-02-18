Champions League: Επεισοδιακά ματς - Μεγάλη ανατροπή η πρωταθλήτρια Ευρώπης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Επεισοδιακά ήταν και τα τρία βραδινά ματς της σημερινής ημέρας για τα play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League. Το ένα για αγωνιστικούς και τα άλλα δύο για άλλους λόγους.

Στο Μόντε Κάρλο οι γηπεδούχοι της Μονακό προηγήθηκαν πολύ νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Αμερικανό Μπάλογκαν σε μεγάλη βραδιά. Όμως η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή και επικράτησε 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, golden boy του 2025. Βοήθησε, βέβαια, και η αποβολή του Γκολόβιν με απευθείας κόκκινη στο 47΄…

Στη Λισαβόνα η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης νικώντας 1-0 τη Μπενφίκα με καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 49΄. Όμως στο σημείο εκείνο ο Βραζιλιάνος -αφού τιμωρήθηκε με κίτρινη για τον τρόπο που πανηγύρισε- κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση.

🚨🛑 Vinicius Jr tells the referee and then José Mourinho that Gianluca Prestianni has racially abused him. Vini said Prestianni racially insulted while covering his mouth with the shirt.@JosePadi_ 🎥 pic.twitter.com/ffhgLgWB1P — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026

Ο διαιτητής Λετεσιέ ενεργοποίησε το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του. Προς το τέλος αποβλήθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το διάστημα του αγώνα.

Στο Ντόρτμουντ η Αταλάντα… κόλλησε στην κίνηση και το ματς ξεκίνησε με 15λεπτη καθυστέρηση. Οι γηπεδούχοι της Μπορούσια νίκησαν με σκορ πρόκρισης, 2-0 από το πρώτο ημίχρονο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League:

Τρίτη 17/2

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 5-2

(15′ Γκαρμπριέλ Σάρα, 49′, 75′ Λανγκ, 60′ Σάντσες, 87′ Μποέι – 16′, 32′ Κουπμάινερς)

Μονακό (Γαλλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-3

(1΄, 19΄ Μπάλογκαν – 29΄,67΄ Ντουέ, 41΄ Χακίμι)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1

(49΄ Βινίσιους)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 2-0

(3΄ Γκιρασί, 42΄ Μπάιερ)

Τετάρτη 18/2

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 19:45

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ιντερ (Ιταλία) 22:00

Μπριζ (Βέλγιο)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00

*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 24-25/2. Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.