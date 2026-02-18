Champions League: Επεισοδιακά ματς - Μεγάλη ανατροπή η πρωταθλήτρια Ευρώπης - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στο Μόντε Κάρλο οι γηπεδούχοι της Μονακό προηγήθηκαν πολύ νωρίς 2-0 της Παρί Σεν Ζερμέν με τον Αμερικανό Μπάλογκαν σε μεγάλη βραδιά. Όμως η κάτοχος του τίτλου έκανε την ανατροπή και επικράτησε 3-2 με πρωταγωνιστή τον Ντεζιρέ Ντουέ, golden boy του 2025. Βοήθησε, βέβαια, και η αποβολή του Γκολόβιν με απευθείας κόκκινη στο 47΄…
Στη Λισαβόνα η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε σαφές προβάδισμα πρόκρισης νικώντας 1-0 τη Μπενφίκα με καταπληκτικό γκολ του Βινίσιους στο 49΄. Όμως στο σημείο εκείνο ο Βραζιλιάνος -αφού τιμωρήθηκε με κίτρινη για τον τρόπο που πανηγύρισε- κατήγγειλε ρατσιστική επίθεση.
🚨🛑 Vinicius Jr tells the referee and then José Mourinho that Gianluca Prestianni has racially abused him.
Vini said Prestianni racially insulted while covering his mouth with the shirt.@JosePadi_ 🎥 pic.twitter.com/ffhgLgWB1P
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026
Ο διαιτητής Λετεσιέ ενεργοποίησε το αντιρατσιστικό πρωτόκολλο της UEFA, διακόπτοντας το ματς και σχηματίζοντας το «Χ» με τα χέρια του. Προς το τέλος αποβλήθηκε ο Ζοζέ Μουρίνιο από τον πάγκο της Μπενφίκα, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης έπαιξε σε όλο το διάστημα του αγώνα.
Στο Ντόρτμουντ η Αταλάντα… κόλλησε στην κίνηση και το ματς ξεκίνησε με 15λεπτη καθυστέρηση. Οι γηπεδούχοι της Μπορούσια νίκησαν με σκορ πρόκρισης, 2-0 από το πρώτο ημίχρονο.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων play off της νοκ άουτ φάσης του Champions League:
Τρίτη 17/2
Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 5-2
(15′ Γκαρμπριέλ Σάρα, 49′, 75′ Λανγκ, 60′ Σάντσες, 87′ Μποέι – 16′, 32′ Κουπμάινερς)
Μονακό (Γαλλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-3
(1΄, 19΄ Μπάλογκαν – 29΄,67΄ Ντουέ, 41΄ Χακίμι)
Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1
(49΄ Βινίσιους)
Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 2-0
(3΄ Γκιρασί, 42΄ Μπάιερ)
Τετάρτη 18/2
Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 19:45
Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 22:00
Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ιντερ (Ιταλία) 22:00
Μπριζ (Βέλγιο)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 22:00
*Οι ρεβάνς θα γίνουν στις 24-25/2. Οι οκτώ ομάδες που έχουν προκριθεί απευθείας: Άρσεναλ, Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ, Τότεναμ, Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μάντσεστερ Σίτι.