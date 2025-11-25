Champions League: «Έσπασε το ρόδι» η Μπενφίκα, «βόμβα» της Ουνιόν στην Πόλη - Real.gr

Η ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη κέρδισε 2-0 τον Άγιαξ, ενώ η βελγική ομάδα επικράτησε 1-0 της Γαλατασαράι.

Μπενφίκα και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ προέρχονταν από 4 και 3 σερί ήττες αντίστοιχα, ωστόσο, απόψε έφυγαν με «διπλά» από Αμστερνταμ και Κωνσταντινούπολη, στις εναρκτήριες αναμετρήσεις της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Για τους «Αετούς» της Λισαβόνας, που είχαν στο αρχικό τους σχήμα τον Βαγγέλη Παυλίδη, η νίκη επί του Άγιαξ στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» με 2-0 συνιστά την πρώτη εφετινή τους στη διοργάνωση απέναντι στους δευτεραθλητές Ολλανδίας, που μετά από 5 αγώνες μετρούν το απόλυτο… μηδέν!

Η πρώτη μεγάλη έκπληξη της βραδιάς έγινε στο «Ραμς Παρκ» της Κωνσταντινούπολης, όπου η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ επικράτρησε 1-0 της Γαλατασαράι, που προερχόταν από τρεις απανωτές νίκες. Οι Βέλγοι με τη δεύτερη νίκη τους και αυτή εκτός έδρας, έμειναν «ζωντανοί» στο παιχνίδι της πρόκρισης