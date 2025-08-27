Champions League: Για 2η φορά στην Ιστορία της στους ομίλους η Καραμπάγκ - Real.gr

Quantcast
Champions League: Για 2η φορά στην Ιστορία της στους ομίλους η Καραμπάγκ

21:40, 27/08/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τρεις θέσεις έμειναν κενές από τις 36 που θα φιλοξενήσουν τις ομάδες της League Phase του Champions League.

Η Καραμπάγκ έγινε η 33η που συνεχίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου, παρά την εντός έδρας ήττα που γνώρισε από την Φερεντσβάρος (2-3). Η νίκη των Αζέρων με 3-1 επί ουγγρικού εδάφους αποδείχθηκε καταλυτική για την ομάδα που εδρεύει στο Μπακού να πάρει για 2η φορά στην Ιστορία της το «εισιτήριο» για τους ομίλους του Champions League, σε παιχνίδι-θρίλερ με τους «Μαγυάρους» να προσπαθούν για την υπέρβαση, αλλά να μην τα καταφέρνουν.

Η ομάδα του Ρόι Κιν προηγήθηκε πολύ νωρίς στο ματς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο βρισκόταν πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο μέρος κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια, προηγήθηκε με 3-2, αλλά ήθελε ακόμη ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση. Αυτό δεν ήρθε και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στη League Phase του Europa League.

