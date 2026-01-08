Quantcast
Champions League βόλεϊ γυναικών: Θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Ζελέζνιτσαρ με ανατροπή - Real.gr
real player

Champions League βόλεϊ γυναικών: Θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Ζελέζνιτσαρ με ανατροπή

22:37, 08/01/2026
Champions League βόλεϊ γυναικών: Θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Ζελέζνιτσαρ με ανατροπή

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες στον Γ’ όμιλο του Champions League βόλεϊ γυναικών, επικρατώντας της Ζελέζνιτσαρ με 3-1 σετ μέσα από ανατροπή.
  • Η ομάδα του Πειραιά, αφού έχασε το πρώτο σετ με 20-25, αντέδρασε δυναμικά και κατέκτησε τα επόμενα τρία με 25-18, 25-23 και 25-17.
  • Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκες» έφτασαν τους 5 βαθμούς, που τους διατηρούν στην 3η θέση του ομίλου. Επόμενος σταθμός είναι η Τουρκία για τον εκτός έδρας αγώνα με την Εξατσίμπασι στις 15 Ιανουαρίου.
Ήταν η δεύτερη νίκη των «ερυθρολεύκων» στον τρίτο όμιλο.

Tη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες στον Γ’ όμιλο του Champions League βόλεϊ γυναικών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο «Μελίνα Μερκούρη», επικρατώντας της Ζελέζνιτσαρ με 3-1 σετ μέσα από ανατροπή κι έφτασε τους 5 βαθμούς, που τον διατηρούν στην 3η θέση και σε απόσταση 2 βαθμών απ’ την Βέρο Μιλάνο.

Τα σετ: 20-25, 25-18, 25-23, 25-17

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 18-19, όταν η σερβική ομάδα έκανε ένα σερί 1-6 κι έφτασε στο 0-1 με 20-25. Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση, άνοιξε το σκορ κι έφτασε ως το 21-14, φτάνοντας στο 1-1 με 25-18.

Η καλή υποδοχή του Ολυμπιακού συνέχισε να κάνει τη… δουλειά της και στο τρίτο σετ με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο 13-6. Η Ζελέζνιτσαρ είχε «απάντηση» και ισοφάρισε σε 19-19, όμως ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς πήρε ένα κρίσιμο τάιμ-άουτ για να ανακόψει τον ρυθμό της αντίπαλης ομάδας και τα κατάφερε, αφού οι «ερυθρόλευκες» με 3-0 πήραν ξανά ένα σημαντικό προβάδισμα για το 22-19 και το 24-20.

Η Λαΐκοβατς «έσβησε» τρία set points για το 24-23, όμως η Φιλίποβιτς έστειλε την μπάλα άουτ στο σερβίς της και χάρισε στον Ολυμπιακό το 2-1 με 25-23.
Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός. Πήγε το σκορ στο 17-12 και με ένα σερί 3-0 «έγραψε» το 20-12, κλείνοντας το ματς στο 25-17.

Επόμενος σταθμός για τις «ερυθρόλευκες» είναι η Τουρκία, όπου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Εξατσίμπασι.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ της Ζελέζνιτσαρ από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 24 (21/53 επ., 3 μπλοκ), Τερζόγλου (0/1 επ.), Στεβάνοβιτς 16 (10/15 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Καρκάσες 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 8% άριστες), Κόνεο 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 11% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (0/2 επ., 3 άσοι) / Αρτακιανού (λ., 49% υπ. – 29% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 6 (1/1 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Οικονομίδου 1 (1/4 επ.), Αμπντεραχίμ 12 (10/33 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 25% άριστες)

ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 12 (12/39 επ., 45% υπ. – 14% άριστες), Σακρατζίγια 15 (14/33 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. – 27% άριστες), Κοπρίβιτσα 17 (10/16 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Ζιβάνοβιτς 6 (4/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιόνγεφ 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Σάβιτς 9 (9/32 επ.) / Πάκιτς (λ., 70% υπ. – 30% άριστες), Κορολίγια, Φιλίποβιτς 2 (2/7 επ.).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

«Πράσινο φως» στη συμφωνία της ΕΕ με την Mercosur για τα αγροτικά προϊόντα

14:18 09/01
«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

«Φλέγεται» το Ιράν - Μήνυμα Χαμενεΐ σε Τραμπ: Να ασχοληθεί με τα προβλήματα της χώρας του, ταραχοποιοί επιδιώκουν να τον ευχαριστήσουν

12:33 09/01
Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

Ο Τραμπ ακύρωσε δεύτερο κύμα επιθέσεων στη Βενεζουέλα - «Συνεργαζόμαστε καλά»

12:18 09/01
Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

Ρούτσι για Καρυστιανού: Εφόσον δήλωσε ότι πάει για κόμμα, καλό είναι να μην έχει καμία σχέση με τον Σύλλογο για τα Τέμπη

12:47 09/01
Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια λόγω εργασιών από την Κυριακή μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται

11:35 09/01
Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

Η Κάτια Δανδουλάκη αποχαιρετά τον Χρήστο Πολίτη με τρεις λέξεις

08:41 09/01
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για 23χρονη από τον πρώην σύντροφό της – Tον κατήγγειλε για βιασμό και εκδικητική πορνογραφία

11:14 09/01
Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

Λευτέρης Σουλτάτος: Η επική ατάκα για τη βασιλόπιτα της πεθεράς του

10:00 09/01
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved