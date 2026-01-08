Champions League βόλεϊ γυναικών: Θρίαμβος του Ολυμπιακού επί της Ζελέζνιτσαρ με ανατροπή - Real.gr

Ήταν η δεύτερη νίκη των «ερυθρολεύκων» στον τρίτο όμιλο.

Tη δεύτερη νίκη του σε τρεις αγώνες στον Γ’ όμιλο του Champions League βόλεϊ γυναικών πανηγύρισε ο Ολυμπιακός στο «Μελίνα Μερκούρη», επικρατώντας της Ζελέζνιτσαρ με 3-1 σετ μέσα από ανατροπή κι έφτασε τους 5 βαθμούς, που τον διατηρούν στην 3η θέση και σε απόσταση 2 βαθμών απ’ την Βέρο Μιλάνο.

Τα σετ: 20-25, 25-18, 25-23, 25-17

Στο πρώτο σετ οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο μέχρι το 18-19, όταν η σερβική ομάδα έκανε ένα σερί 1-6 κι έφτασε στο 0-1 με 20-25. Στο δεύτερο σετ ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση, άνοιξε το σκορ κι έφτασε ως το 21-14, φτάνοντας στο 1-1 με 25-18.

Η καλή υποδοχή του Ολυμπιακού συνέχισε να κάνει τη… δουλειά της και στο τρίτο σετ με τις «ερυθρόλευκες» να φτάνουν στο 13-6. Η Ζελέζνιτσαρ είχε «απάντηση» και ισοφάρισε σε 19-19, όμως ο Μπράνκο Κοβάτσεβιτς πήρε ένα κρίσιμο τάιμ-άουτ για να ανακόψει τον ρυθμό της αντίπαλης ομάδας και τα κατάφερε, αφού οι «ερυθρόλευκες» με 3-0 πήραν ξανά ένα σημαντικό προβάδισμα για το 22-19 και το 24-20.

Η Λαΐκοβατς «έσβησε» τρία set points για το 24-23, όμως η Φιλίποβιτς έστειλε την μπάλα άουτ στο σερβίς της και χάρισε στον Ολυμπιακό το 2-1 με 25-23.

Στο τέταρτο σετ ο Ολυμπιακός ήταν εντυπωσιακός. Πήγε το σκορ στο 17-12 και με ένα σερί 3-0 «έγραψε» το 20-12, κλείνοντας το ματς στο 25-17.

Επόμενος σταθμός για τις «ερυθρόλευκες» είναι η Τουρκία, όπου την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Εξατσίμπασι.

*Οι πόντοι του Ολυμπιακού προήλθαν από 8 άσους, 56 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 18 λάθη αντιπάλων, ενώ της Ζελέζνιτσαρ από 2 άσους, 51 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπράνκο Κοβάτσεβιτς): Κούμπουρα 24 (21/53 επ., 3 μπλοκ), Τερζόγλου (0/1 επ.), Στεβάνοβιτς 16 (10/15 επ., 2 άσοι, 4 μπλοκ), Καρκάσες 3 (2/7 επ., 1 μπλοκ, 58% υπ. – 8% άριστες), Κόνεο 12 (11/21 επ., 1 μπλοκ, 33% υπ. – 11% άριστες), Ντι Ιούλιο 3 (0/2 επ., 3 άσοι) / Αρτακιανού (λ., 49% υπ. – 29% άριστες), Σαμπάτη (λ.), Ηλιοπούλου, Εμμανουηλίδου 6 (1/1 επ., 2 άσοι, 3 μπλοκ), Οικονομίδου 1 (1/4 επ.), Αμπντεραχίμ 12 (10/33 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ, 58% υπ. – 25% άριστες)

ΖΕΛΕΖΝΙΤΣΑΡ (Ράτκο Παβλίσεβιτς): Ράτσεβα 12 (12/39 επ., 45% υπ. – 14% άριστες), Σακρατζίγια 15 (14/33 επ., 1 μπλοκ, 46% υπ. – 27% άριστες), Κοπρίβιτσα 17 (10/16 επ., 1 άσος, 6 μπλοκ), Ζιβάνοβιτς 6 (4/9 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Γιόνγεφ 1 (0/3 επ., 1 μπλοκ), Σάβιτς 9 (9/32 επ.) / Πάκιτς (λ., 70% υπ. – 30% άριστες), Κορολίγια, Φιλίποβιτς 2 (2/7 επ.).