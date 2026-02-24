Champions League: Η Ατλέτικο «πέταξε έξω» με «τεσσάρα» την Μπριζ του Τζόλη (4-1) - Real.gr

Η εμπειρία, η ποιότητα και η εκτελεστική δεινότητα του Σόρλοτ (χατ-τρικ) έκαναν τη διαφορά στη ρεβάνς του «Μετροπολιτάνο», όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης συνέτριψε με 4-1 την Μπριζ (πρώτο ματς 3-3) κι έγινε η πρώτη που μέσα από τη διαδικασία των playoffs πήρε το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» του Champions League.

Οι Βέλγοι με τον Χρήστο Τζόλη στο αρχικό σχήμα (αντικαταστάθηκε στο 82′) προσπάθησαν με όλες τις δυνάμεις τους για να κάνουν την έκπληξη, χωρίς να τα καταφέρουν αν και είχαν δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 1-1 για να προηγηθούν.

Το τραγικό λάθος του Μινιολέ μετά το σουτ του Σόρλοτ στο 23′ έβαλε μπροστά στο σκορ του «ροχιμπλάνκος», ωστόσο, μετά το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τζόλης στο 36′ η Μπριζ έφτασε στην ισοφάριση με την κοντινή κεφαλιά του Ορντόνιες.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να παίρνουν ξανά το προβάδισμα με το δυνατό σουτ του Καρντόσο (48′), ενώ τη νίκη-πρόκριση για την ομάδα του Ντιέγκο Σιμεόνε «κλείδωσε» ο Σόρλοτ στο 76′ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Νορβηγός, ήταν αυτός που έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» στο 87′, κλείνοντας με τον ιδανικό τρόπο μια βραδιά όνειρο για τον ίδιο και την ομάδα του.

Η Ατλέτικο θα βρίσκεται στην κλήρωση της Παρασκευής (27/2), όπου θα μάθει την αντίπαλό της στα νοκ άουτ, που θα είναι μία εκ των Τότεναμ ή, Λίβερπουλ.