Champions League: Η Γαλατασαράι διέσυρε τη Γιουβέντους (5-2) - Real.gr

Η Γαλατασαράι «χτύπησε» κάθε αδυναμία και λάθος της Γιουβέντους στον πρώτο αγώνα τους για τα Play Off του Champions League και με μία απίθανη ανατροπή στην… ανατροπή, διέσυρε την ιταλική ομάδα με 5-2 στο “Rams Park” και πήρε πανίσχυρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων στις 25/2 στο Τορίνο.

Η τουρκική ομάδα μπήκε με μεγάλη ένταση στο παιχνίδι και προηγήθηκε στο 15′ με τον Γκαμπριέλ Σάρα, μετά από λάθος της ιταλικής άμυνας, όμως οι «μπιανκονέρι» απάντησαν άμεσα. Ισοφάρισαν στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Κουπμάινερς, ενώ ο Ολλανδός μέσος έδωσε προβάδισμα στην «Μεγάλη Κυρία» στο 32′.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ωστόσο, η «Γαλατά» ήταν καταιγιστική. Μέσα σε 12 λεπτά «γύρισε» ξανά το σκορ με τα γκολ των Λανγκ (49′) και Σάντσες (60′), ενώ μετά την αποβολή του Καμπάλ στο 67′ με δεύτερη κίτρινη, η ομάδα του Οκάν Μπουρούκ βρήκε άλλα δύο γκολ με τους Λανγκ (75′) και Μποέι (87′) μετά από νέα λάθη της άμυνας της Γιουβέντους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ