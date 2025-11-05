Champions League: Η Πάφος είναι εδώ - Κέρδισε 1-0 τη Βιγιαρεάλ - Real.gr

Στη Μπακού η έκπληξη της διοργάνωσης Καραμπάγκ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι και έφτασε τους 7 βαθμούς, όσους και οι «μπλε».

Η μαγική ιστορία της Πάφου στο Champions League της περιόδου 2025/26 φαίνεται πως έχει κι άλλα κεφάλαια να παρουσιάσει. Οι εκπληκτικοί Κύπριοι του Χουάν Κάρλος Καρσέδο νίκησαν 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο στάδιο της Λεμεσού, έφτασαν τους 5 βαθμούς και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για τη συνέχεια του θεσμού. Το μοναδικό γκολ σημείωσε με κεφαλιά ο Ντέρικ Λουκάσεν, στο ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου.

Στη Μπακού η έκπληξη της διοργάνωσης Καραμπάγκ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι και έφτασε τους 7 βαθμούς, όσους και οι «μπλε».