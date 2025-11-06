Champions League: Κορυφή η Ίντερ, ρεκόρ ο Χάαλαντ - Απίστευτο ματς Μπριζ-Μπαρτσελόνα - Δείτε γκολ και highlights - Real.gr

Έστω και δύσκολα, η Ίντερ επικράτησε 2-1 της Καϊράτ Αλμάτι στο Μιλάνο, έκανε το «4 στα 4» και έπιασε τη Μπάγερν και την Άρσεναλ στην κορυφή της League Phase, μετά από 4 αγωνιστικές στο Champions League.

Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έλυσε τον «γρίφο» με τη λήξη του ημιχρόνου, οι Καζάκοι αντέδρασαν, όμως ο Κάρλος Αουγκούστο υπέγραψε τη νίκη των «νερατζούρι».

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα και να καταρρίπτει ότι ρεκόρ βρίσκει στο δρόμο του. Απόψε εναντίον της Ντόρτμουντ σκόραρε για 13 συνεχόμενο ματς στο Champions League, ξεπερνώντας τον Κριστιάνο Ρονάλντο που είχε 12 σερί αγώνες με γκολ τη σεζόν 2017/18. Η Σίτι νίκησε εύκολα 2-0 τη Ντόρτμουντ και βρίσκεται σε απόσταση δύο βαθμών από τις ομάδες της κορυφής.

Εξαιρετικά τα πάει και η Νιούκαστλ, καθώς το 2-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο αποτελεί την 3η νίκη της σε αυτές τις πρώτες 4 αγωνιστικές.

Απίστευτο ματς έγινε στο «Γιαν Μπρεϊντέλ» όπου η Μπριζ προηγήθηκε τρεις φορές της Μπαρτσελόνα, η οποία βρήκε ισάριθμες απαντήσεις και πήρε την ισοπαλία 3-3. Μάλιστα το τελευταίο της γκολ σημειώθηκε όταν ο Γιαμάλ επιχείρησε σέντρα, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Χρήστου Τζόλη και κατέληξε στα δίχτυα. Πρώτο αυτογκόλ στην καριέρα του Έλληνα διεθνή σε μία σπάνια φάση.

Δύο ιστορικές ομάδες του θεσμού και κάτοχοι συνολικά έξι τροπαίων, υποφέρουν εφέτος και ουσιαστικά έχουν αποκλειστεί από τη συνέχεια καθώς παραμένουν στο απόλυτο «μηδέν». Ο Άγιαξ (0-3 από τη Γαλατασαράι με χατ-τρικ του Βίκτορ Όσιμεν) και η Μπενφίκα (0-1 από τη Λεβερκούζεν) γνώρισαν την τέταρτη διαδοχική ήττα τους σε μία άκρως απογοητευτική παρουσία στην εφετινή League Phase της κορυφαίας διοργάνωσης. Με τη Μπενφίκα βασικός ήταν και πάλι ο Βαγγέλης Παυλίδης.

Η μαγική ιστορία της Πάφου στο Champions League της περιόδου 2025/26 φαίνεται πως έχει κι άλλα κεφάλαια να παρουσιάσει. Οι εκπληκτικοί Κύπριοι του Χουάν Κάρλος Καρσέδο νίκησαν 1-0 τη Βιγιαρεάλ στο στάδιο της Λεμεσού, έφτασαν τους 5 βαθμούς και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για τη συνέχεια του θεσμού. Το μοναδικό γκολ σημείωσε με κεφαλιά ο Ντέρικ Λουκάσεν, στο ξεκίνημα του Β΄ ημιχρόνου.

Στη Μπακού η έκπληξη της διοργάνωσης Καραμπάγκ, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Τσέλσι και έφτασε τους 7 βαθμούς, όσους και οι «μπλε».

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 4ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League έχουν ως εξής:

Τρίτη, 4/11

Νάπολι (Ιταλία)-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης (Γερμανία) 0-0

Σλάβια Πράγας (Τσεχία)-Άρσεναλ (Αγγλία) 0-3

(32΄ πεν. Σάκα, 46΄,68΄ Μερίνο)

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 1-2

(74΄ Νέβες – 4΄, 32΄ Λουίς Ντίας)

Λίβερπουλ (Αγγλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-0

(61΄ ΜακΆλιστερ)

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 3-1

(39΄ Άλβαρες, 73΄ Γκάλαχερ, 90΄+6΄ Γιορέντε – 80΄ Σάικς)

Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία) 1-1

(35΄ Βλάχοβιτς – 12΄ Αραούζο)

Τότεναμ (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία) 4-0

(19΄ Τζόνσον, 51΄ Οντομπέρτ, 64΄ Βαν ντε Βεν, 67΄ Παλίνια)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 1-1

(17΄ Ζέλσον Μαρτίνς – 90΄+3΄ Πέπι)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Μονακό (Γαλλία) 0-1

(43΄ Μπαλογκάν)

Τετάρτη 5/11

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Τσέλσι (Αγγλία) 2-2

(29΄ Αντράντε, 39΄πεν. Γιάνκοβιτς – 16΄ Εστεβάο, 52΄ Γκαρνάτσο)

Πάφος (Κύπρος)-Βιγιαρεάλ (Ισπανία) 1-0

(46΄ Λουκάσεν)

Άγιαξ (Ολλανδία)-Γαλατασαράι (Τουρκία) 0-3

(59΄πεν.,66΄,78΄πεν Όσιμεν)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-1

(65΄ Σικ)

Μπριζ (Βέλγιο)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 3-3

(6΄ Τρεζόλντι, 17΄,63΄ Φορμπς – 8΄ Τόρες, 61΄ Γιαμάλ, 77΄αυτ.

Τζόλης)

Ίντερ (Ιταλία)-Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν) 2-1

(45΄ Μαρτίνες, 67΄ Κάρλος Αουγκούστο – 55΄ Άραντ)

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 4-1

(22΄,57΄ Φόντεν, 29 Χάαλαντ, 90+1΄ Τσερκί – 72΄ Άντον)

Νιούκαστλ (Αγγλία)-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία) 2-0

(11΄ Μπερν, 49΄ Ζοέλιντον)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Αταλάντα (Ιταλία) 0-1

(89΄ Σάμαρτζιτς)