Champions League: Ο Ολυμπιακός ψάχνει την υπέρβαση στο «Έμιρεϊτς» - Real.gr

Δύσκολη πρόκληση έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετωπίζει απόψε (22:00, MEGA, COSMOTE SPORT 2) στο «Έμιρεϊτς» την Άρσεναλ, στη 2η «στροφή» της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με την ισοπαλία κόντρα στην Πάφο την ευρωπαϊκή της περιπέτεια και αναζητά πλέον ένα μεγάλο αποτέλεσμα κόντρα στην αγγλική ομάδα.

Οι ερυθρόλευκοι καλούνται να βρουν τον τρόπο να βάλουν δύσκολα στην Άρσεναλ, που είναι 2η στην Premier League, ενώ στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης επικράτησε 2-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο εκτός έδρας.

Οι δύο ομάδες έχουν τη δική τους ιστορία, καθώς αυτή θα είναι η 13η φορά που οι δύο ομάδες θα έρθουν αντιμέτωπες. Στις προηγούμενες 12 αναμετρήσεις τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα, με τους Λονδρέζους και τους Πειραιώτες να έχουν πανηγυρίσει από 6 φορές. Από τις 6 νίκες, δε, οι 4 είναι σε επίπεδο Champions League για τους Πειραιώτες και οι 3 είναι στο Λονδίνο.

Η αποψινή αναμέτρηση έχει και έναν ιδιαίτερο βάσκικο χαρακτήρα, καθώς στον ένα πάγκο θα είναι ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και στον άλλο ο συντοπίτης του, Μικέλ Αρτέτα.

Στα αγωνιστικά, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει στη διάθεσή του τους Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ, αλλά κανονικά υπολογίζεται ο Σιπιόνι. Από την άλλη, ο Αρτέτα δεν υπολογίζει στους Πιέρο Ινκάπιε και Νόνι Μαντουέκε.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΑΡΣΕΝΑΛ: Κέπα – Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις-Σκέλι – Θουμπιμένδι, Μερίνο, Έντεγκααρντ – Νουανέρι, Γκιόκερες, Μαρτινέλι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Σιπιόνι, Έσε – Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε – Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Βοηθοί: Σιρίλ Μουνιέ (Γαλλία), Μεχντί Ραμουνί (Γαλλία)

Τέταρτος: Ερίκ Βατελιέ (Γαλλία)

VAR: Σόρεν Στόρκς (Γερμανία), Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία)

