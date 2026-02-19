Champions League: Ο Τζόλης κράτησε «όρθια» την Μπριζ - Real.gr

Μετά την Νιούκαστλ και το σκορ πρόκρισης από το πρώτο κιόλας ματς με τη Καραμπάχ (6-1), σοβαρότατο προβάδισμα για να βρεθεί στην φάση των «16» του Champions League απέκτησε η Μπόντο Γκλιμτ μετά το 3-1 επί της Ίντερ, ενώ «ανοιχτούς λογαριασμούς» για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης άφησαν Μπριζ και Ατλέτικιο Μαδρίτης μετά το «χορταστικό» 3-3 στο «Γιαν Μπρέιντελ».

Δύο γκολ στο πρώτο 45λεπτο στο «Γιαν Μπρέιντελ» από τους Άλβαρες και Λούκμαν έβαλαν σε «θέση οδηγού» τους «ροχιμπλάνκος», ωστόσο, με τον Χρήστο Τζόλη στο αρχικό σχήμα οι «μαυρομπλέ»… επέστρεψαν στο β’ μέρος και ισοφάρισαν με τους Ονιεντίκα και Τρεσόλντι. Το αυτογκόλ του Ορντόνιες, έβαλε ξανά μπροστά τους Μαδριλένους, ωστόσο, την τελευταία λέξη στο ματς είπε ο Τζόλης στο 89′ «σώζοντας την παρτίδα» για τους γηπεδούχους. Πλέον, τα πάντα θα κριθούν στις 24/2 στο «Μετροπολιτάνο», με τους δύο μονομάχους να ξεκινούν… από το μηδέν.

Το… θαύμα της Μπόντο Γκλιμτ όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά πλέον μετά το 3-1 επί της Ίντερ στη Νορβηγία, οι Σκανδιναβοί έχουν το «πάνω χέρι» ενόψει της ρεβάνς τους «Σαν Σίρο» σε έξι βράδια.

Μέσα σε τέσσερα λεπτά στο β’ μέρος η Μπόντο μετέτρεψε το 1-1 του πρώτου ημιχρόνου σε 3-1 και, πλέον, η πρωτοπόρος της Serie A καλείται να κάνει μία μεγάλη ανατροπή στο Μιλάνο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων playoffs του Champions League:

Γαλατάσαραϊ (Τουρκία)-Γιουβέντους (Ιταλία) 5-2

(15′ Γκαρμπριέλ Σάρα, 49′, 75′ Λανγκ, 60′ Σάντσες, 87′ Μποέι – 16′, 32′ Κουπμάινερς)

Μονακό (Γαλλία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 2-3

(1΄, 19΄ Μπάλογκαν – 29΄,67΄ Ντουέ, 41΄ Χακίμι)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 0-1

(49΄ Βινίσιους)

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αταλάντα (Ιταλία) 2-0

(3΄ Γκιρασί, 42΄ Μπάιερ)

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Νιούκαστλ (Αγγλία) 1-6

(55′ Καφαρκουλίγεφ – 3′,32′ πέν, 34′, 45’+1 πέν. Γκόρντον, 8′ Τιάο, 72′ Μέρφι)

Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)-Λεβερκούζεν (Γερμανία) 0-2

(60′,63′ Σικ)

Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ιντερ (Ιταλία) 3-1

(20′ Φετ, 61′ Χάουγκε, 64′ Χογκ – 30′ Εσπόζιτο)

Μπριζ (Βέλγιο)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 3-3

(52′ Ονιεντίκα, 60′ Τρεσόλντι, 89′ Τζόλης – 8′ πέν. Άλβαρες, 45’+5 Λούκμαν, 79′ αυτ. Ορντόνιες)