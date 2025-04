Champions League: Ο υπερυπολογιστής της Opta...άλλαξε τον νικητή - Real.gr

Η χθεσινή (8/4) ήττα (3-0) της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Emirates» από την Άρσεναλ, έχει...ταράξει τις προβλέψεις στην κορυφαία διοργάνωση.

Αν και ο υπερυπολογιστής της Opta δεν προέβλεψε ότι οι Μαδριλένοι θα περνούσαν στον επόμενο γύρο πριν από τον αγώνα, τα ποσοστά δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα όσο είναι τώρα. Από το 49,8% υποχώρησαν στο 4%, τοποθετώντας την ομάδα της Μαδρίτης στην τελευταία θέση μεταξύ των οκτώ συλλόγων για τη νίκη στον τελικό του Μονάχου.

Όσο για την Άρσεναλ, όχι μόνο της τώρα της δίνονται σχεδόν 55% πιθανότητες να φτάσει στον τελικό, αλλά τα δεδομένα τοποθετούν αυτή τη στιγμή τους «Κανονιέρηδες» σε περισσότερες από 28% πιθανότητες να κερδίσουν τη διοργάνωση.

Επίσης τα ποσοστά της Μπάγερν, μετά την ήττα με 2-1 στο «Allianz Arena» από την Ίντερ έχουν επίσης μειωθεί σημαντικά, (17,6% να προκριθεί και 8,6% να φτάσει στον τελικό).

Η Μπαρτσελόνα του Χάνσι Φλικ, είναι το δεύτερο φαβορί μετά την Άρσεναλ. Έχει 80% πιθανότητες να φτάσει στα ημιτελικά, σύμφωνα με την Opta, παρόλο που δεν έχει παίξει καν στον ημιτελικό κόντρα στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι Καταλανοί έχουν 22,4% πιθανότητες τελικής νίκης, έναντι 21,1% της Ίντερ και 18,8% της Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία συγκεντρώνει 72,4% πιθανότητες να προκριθεί στα ημιτελικά και 35,5 % στον τελικό.

