Champions League: Οι 8 αντίπαλοι του Ολυμπιακού - Real.gr

Τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσει για την League Phase του Champions League έμαθε το απόγευμα της Πέμπτης (28/08) ο Ολυμπιακός.

Συγκεκριμένα οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Ρεάλ Μαδρίτης στο Καραϊσκάκη και την Μπαρτσελόνα στην Βαρκελώνη από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Καραϊσκάκη και την Άρσεναλ στο Emirates Stadium του Λονδίνου, από το δεύτερο γκρουπ, την Αϊντχόφεν εντός και Άγιαξ εκτός από το τρίτο και την Πάφο εντός και την Καϊράτ εκτός από το τέταρτο.

Το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων θα γίνει γνωστό το ερχόμενο Σάββατο, 30 Αυγούστου.