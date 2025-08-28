Champions League: Όλα τα παιχνίδια της League Phas - Real.gr

Παιχνίδια που θα προσφέρουν συγκινήσεις και που θα καθηλώσουν γι’ άλλη μια φορά τους φιλάθλους της «στρογγυλής θεάς» σε όλη την υφήλιο υπόσχεται και φέτος το Champions League.

Η κλήρωση της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης διεξήχθη σήμερα στο Μονακό και όπως ανέδειξε η διαδικασία τα ματς που θα δούμε μέχρι τον προσεχή Ιανουάριο είναι τα ακόλουθα:

Αναλυτικά:

1ογκρουπ

Παρί Σεν Ζερμέν: Μπάγερν, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Λεβερκούζεν, Τότεναμ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Νιούκαστλ, Αθλέτικ Μπιλμπάο

Ρεάλ Μαδρίτης: Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Λίβερπουλ, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Μπενφίκα, Μονακό, Καϊράτ

Μάντσεστερ Σίτι: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Μπόντο Γκλιμτ, Γαλατάσαραϊ, Μονακό.

Μπάγερν Μονάχου: Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Κλαμπ Μπριζ, Άρσεναλ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Πάφος

Λίβερπουλ: Ρεάλ, Ίντερ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άιντραχτ, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Καραμπάγκ, Γαλατάσαραϊ

Ίντερ: Λίβερπουλ, Ντόρτμουντ, Άρσεναλ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Σλάβια Πράγας, Άγιαξ, Καϊράτ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Τσέλσι: Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Μπενφίκα, Αταλάντα, Πάφος, Καραμπάγκ, Νάπολι, Άγιαξ

Ντόρτμουντ: Ίντερ, Μάντσεστερ Σίτι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Τότεναμ, Μπόντο Γκλιμτ, Κοπεγχάγη, Αθλέτικ Μπιλμπάο

Μπαρτσελόνα: Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Άιντραχτ, Κλαμπ Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Κοπεγχάγη, Νιούκαστλ.

2ο γκρουπ

Άρσεναλ: Μπάγερν, Ίντερ, Ατλέτικο, Μπριζ, Ολυμπιακός, Σλάβια Πράγας, Καϊράτ, Αθλέτικ Μπιλμπάο

Λεβερκούζεν: Παρί, Σίτι, Βιγιαρεάλ, Μπενφίκα, Αϊντχόφεν, Ολυμπιακός, Νιούκαστλ, Κοπεγχάγη

Ατλέτικο Μαδρίτης: Ίντερ, Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Άιντραχτ, Μπόντο Γκλιμτ, Αϊντχόφεν, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Γαλατάσαραϊ

Αταλάντα: Τσέλσι, Παρί, Μπριζ, Άιντραχτ, Σλάβια Πράγας, Μαρσέιγ, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Βιγιαρεάλ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Λεβερκούζεν, Άγιαξ, Τότεναμ, Κοπεγάχγη, Πάφος

Γιουβέντους: Ντόρτμουντ, Ρεάλ, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Σπόρτινγκ, Μπόντο, Πάφος, Μονακό

Άιντραχτ Φρανκφούρτης: Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Αταλάντα, Ατλέτικο Μαδρίτης, Τότεναμ, Νάπολι, Γαλατάσαραϊ, Καραμπάγκ

Μπενφίκα: Ρεάλ, Τσέλσι, Λεβερκούζεν, Γιουβέντους, Νάπολι, Άγιαξ, Καραμπάγκ, Νιούκαστλ

Μπριζ: Μπαρστελόνα, Μπάγερν, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μαρσέιγ, Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Μονακό, Καϊράτ

3ο γκρουπ

Τότεναμ: Ντόρτμουντ, Παρί, Βιγιαρεάλ, Άιντραχτ, Σλάβια, Μπόντο, Κοπεγχάγη, Μονακό

Αϊντχόφεν: Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ατλέτικο, Λεβερκούζεν, Ολυμπιακός, Νάπολι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Νιούκαστλ

Άγιαξ: Ίντερ, Τσέλσι, Μπενφίκα, Βιγιαρεάλ, Ολυμπιακός, Μαρσέιγ, Γαλατάσαραϊ, Καραμπάγκ

Νάπολι: Τσέλσι, Σίτι, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Σπόρτινγκ, Αϊντχόφεν, Καραμπάγκ, Κοπεγχάγη

Σπόρτινγκ: Παρί, Μπάγερν, Μπριζ, Γιουβέντους, Μαρσέιγ, Νάπολι, Καϊράτ, Αθλέτικ Μπιλμπάο

Ολυμπιακός: Ρεάλ Μαδρίτης (εντός), Μπαρτσελόνα (εκτός), Λεβερκούζεν (εντός), Άρσεναλ (εκτός), Αϊντχόφεν εντός, Άγιαξ εκτός, Πάφος εντός, Καϊράτ εκτός

Σλάβια Πράγας: Μπάρτσα, Ίντερ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Μπόντο, Τότεναμ, Μπιλμπάο και Πάφο

Μπόντο/Γκλιμτ: Σίτι, Ντόρτμουντ, Γιουβέντους, Ατλέτικο, Τότεναμ, Σλάβια, Μονακό και Γαλατάσαραϊ

Μαρσέιγ: Λίβερπουλ, Ρεάλ, Αταλάντα, Μπριζ, Άγιαξ, Σπόρτινγκ, Νιούκαστλ και Ουνιόν

4ο γκρουπ

Κοπεγχάγη: Ντόρτμουντ, Μπάρτσα, Λεβερκούζεν, Βιγιαρεάλ, Νάπολι, Τότεναμ, Καϊράτ, Καραμπάγκ

Μονακό: Σίτι, Ρεάλ, Γιουβέντους, Μπριζ, Τότεναμ, Μπόντο, Γαλατά, Πάφος

Γαλατάσαραϊ: Λίβερπουλ, Μάντσεστερ Σίτι, Ατλέτικο Μαδρίτης, Άιντραχτ, Μπόντο Γκλιμτ, Άγιαξ, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μονακό

Καραμπάγκ: Τσέλσι, Λίβερπουλ, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Άγιαξ, Νάπολι, Κοπεγχάγη, Αθλέτικ Μπιλμπάο

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: Ίντερ, Μπάγερν, Αταλάντα, Ατλέτικο, Μαρσέιγ, Αϊντχόφεν, Γαλατάσαραϊ

Αθλέτικ Μπιλμπάο: Παρί, Νόρτμουντ, Άρσεναλ, Αταλάντα, Σπόρτινγκ, Σλάβια, Καραμπάγκ, Νιούκαστλ

Νιούκαστλ: Μπάρτσα, Παρί, Μπενφίκα, Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μαρσέιγ, Μπιλμπάο και Ουνιόν

Πάφος: Μπάγερν, Τσέλσι, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Σλάβια, Ολυμπιακός, Μονακό, Καϊράτ

Καϊράτ Αλμάτι: Ρεάλ, Ίντερ, Μπριζ, Άρσεναλ, Ολυμπιακό, Σπόρτινγκ, Πάφο, Κοπεχγάγη