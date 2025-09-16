Champions League-Ολυμπιακός: Η αποστολή για την πρεμιέρα του με την Πάφο - Real.gr

«Μέσα» κι ο Ροντινέι ο οποίος ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το βράδυ της Τρίτης (16/9) την προετοιμασία του ενόψει του αυριανού (17/9, 19:45) αγώνα με την Πάφο στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Ροντινέι, ο οποίος ξεπέρασε τις μυϊκές ενοχλήσεις που είχε, ενώ εκτός έμεινε ο Τζολάκης λόγω τιμωρίας απ’ την αποβολή του στο περσινό παιχνίδι του Europa League με την Μποντο/Γκλιμτ.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Έξαρχος, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.